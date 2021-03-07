Юная скрипачка из Чехова выступит в Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского!

В Международный женский день 8 марта — в Концертном зале имени С.В. Рахманинова в Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского состоится музыкальный вечер. В праздничном гала-концерте примут участие члены жюри и победители конкурса «Music Prospect». Среди них будет 11-летняя Людмила Выговская — талантливая скрипачка из Чехова.
Напомним, что ровно год назад Людмила получила приглашение участвовать в международном фестивале Interlaken Classics. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв оказал помощь семье Люды, чтобы мечта девочки осуществилась, а также поддержал юную скрипачку и лично пожелал успешного выступления на престижном фестивале в Швейцарии.
В связи с начавшейся пандемией этот фестиваль перенесли на 2021 год, но Люда не остановилась на достигнутом и все это время оттачивала свое мастерство, участвовала и побеждала в многочисленных конкурсах. Спустя год Люда всё-таки выступит на фестивале классической музыки в Швейцарии.
Люде Выговской всего 11 лет, а ей уже рукоплещут в Кремле, в Большом театре и Московском доме музыки. На ее счету более 20 побед в международных конкурсах. Одаренной скрипачке присуждена именная стипендия «Надежда» Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова и стипендия Ассоциации лауреатов Международного конкурса им. П.И.Чайковского.
«Спасибо Андрею Юрьевичу, что помог мне с этой поездкой. Я надеюсь получить на фестивале новые знания и найти новых друзей», — рассказала Люда.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.