Юная скрипачка из Чехова выступит в Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского!

В Меж­ду­на­род­ный жен­ский день 8 мар­та — в Кон­церт­ном зале име­ни С.В. Рах­ма­ни­но­ва в Мос­ков­ской госу­дар­ствен­ной кон­сер­ва­то­рии име­ни П.И. Чай­ков­ско­го состо­ит­ся музы­каль­ный вечер. В празд­нич­ном гала-кон­цер­те при­мут уча­стие чле­ны жюри и побе­ди­те­ли кон­кур­са «Music Prospect». Сре­ди них будет 11-лет­няя Люд­ми­ла Выгов­ская — талант­ли­вая скри­пач­ка из Чехова.

Напом­ним, что ров­но год назад Люд­ми­ла полу­чи­ла при­гла­ше­ние участ­во­вать в меж­ду­на­род­ном фести­ва­ле Interlaken Classics. Губер­на­тор Мос­ков­ской обла­сти Андрей Воро­бьёв ока­зал помощь семье Люды, что­бы меч­та девоч­ки осу­ще­стви­лась, а так­же под­дер­жал юную скри­пач­ку и лич­но поже­лал успеш­но­го выступ­ле­ния на пре­стиж­ном фести­ва­ле в Швейцарии.

В свя­зи с начав­шей­ся пан­де­ми­ей этот фести­валь пере­нес­ли на 2021 год, но Люда не оста­но­ви­лась на достиг­ну­том и все это вре­мя отта­чи­ва­ла свое мастер­ство, участ­во­ва­ла и побеж­да­ла в мно­го­чис­лен­ных кон­кур­сах. Спу­стя год Люда всё-таки высту­пит на фести­ва­ле клас­си­че­ской музы­ки в Швейцарии.

Люде Выгов­ской все­го 11 лет, а ей уже руко­пле­щут в Крем­ле, в Боль­шом теат­ре и Мос­ков­ском доме музы­ки. На ее сче­ту более 20 побед в меж­ду­на­род­ных кон­кур­сах. Ода­рен­ной скри­пач­ке при­суж­де­на имен­ная сти­пен­дия «Надеж­да» Меж­ду­на­род­но­го бла­го­тво­ри­тель­но­го фон­да Вла­ди­ми­ра Спи­ва­ко­ва и сти­пен­дия Ассо­ци­а­ции лау­ре­а­тов Меж­ду­на­род­но­го кон­кур­са им. П.И.Чайковского.

«Спа­си­бо Андрею Юрье­ви­чу, что помог мне с этой поезд­кой. Я наде­юсь полу­чить на фести­ва­ле новые зна­ния и най­ти новых дру­зей», — рас­ска­за­ла Люда.

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