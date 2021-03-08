Московский Центр Оперного Искусства Et Bene представляет 3 концерта классической музыки

Новый амбициозный проект молодых исполнителей классической музыки дает первые 3 концерта в Москве – два в Тургеневской Гостиной библиотеки им. Тургенева и один в Чеховском Культурном Центре. Эти небольшие залы отлично подходят для формата камерных концертов и создания комфортной атмосферы для зрителя.
Первый концерт «Великие Мастера. Итальяские Композиторы» состоится 14 марта в 18:00. Прозвучат произведения Дж. Пуччини, Дж. Верди, Р. Леонкавалло и др. Солисты Центра Et Bene выступят в сопровождении фортепиано.
19 марта Et Bene анонсирует концерт «Романтика Италии», а 27 марта концерт «Золотой Век Русской Музыки» на котором прозвучат произведения русских композиторов 19–20 века.
Центр начал вести свою деятельность в период коронавируса, когда все учреждения культуры были закрыты. За период пандемии солисты центра успешно дали несколько онлайн-концертов в библиотеке им. Данте Алигьери № 183.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.