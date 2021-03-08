Московский Центр Оперного Искусства Et Bene представляет 3 концерта классической музыки

Новый амби­ци­оз­ный про­ект моло­дых испол­ни­те­лей клас­си­че­ской музы­ки дает пер­вые 3 кон­цер­та в Москве – два в Тур­ге­нев­ской Гости­ной биб­лио­те­ки им. Тур­ге­не­ва и один в Чехов­ском Куль­тур­ном Цен­тре. Эти неболь­шие залы отлич­но под­хо­дят для фор­ма­та камер­ных кон­цер­тов и созда­ния ком­форт­ной атмо­сфе­ры для зрителя.

Пер­вый кон­церт «Вели­кие Масте­ра. Ита­льяс­кие Ком­по­зи­то­ры» состо­ит­ся 14 мар­та в 18:00. Про­зву­чат про­из­ве­де­ния Дж. Пуч­чи­ни, Дж. Вер­ди, Р. Леон­ка­вал­ло и др. Соли­сты Цен­тра Et Bene высту­пят в сопро­вож­де­нии фортепиано.

19 мар­та Et Bene анон­си­ру­ет кон­церт «Роман­ти­ка Ита­лии», а 27 мар­та кон­церт «Золо­той Век Рус­ской Музы­ки» на кото­ром про­зву­чат про­из­ве­де­ния рус­ских ком­по­зи­то­ров 19–20 века.

Центр начал вести свою дея­тель­ность в пери­од коро­на­ви­ру­са, когда все учре­жде­ния куль­ту­ры были закры­ты. За пери­од пан­де­мии соли­сты цен­тра успеш­но дали несколь­ко онлайн-кон­цер­тов в биб­лио­те­ке им. Дан­те Али­гье­ри № 183.

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