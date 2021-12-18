К 100-летию Юрия Никулина

Музей Победы подготовил онлайн-программу

18 декабря 2021 года, к 100-летию со дня рождения Юрия Никулина, Музей Победы подготовил специальную онлайн-программу. Так, интернет-пользователи, смогут посмотреть в онлайн-кинотеатре Музея Победы фильмы «Они сражались за Родину» и «Бриллиантовая рука».

Фильм Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину» вышел в прокат 12 мая 1975 года. Один из лучших фильмов о Великой Отечественной стал классикой советской кинематографии. Юрий Никулин сыграл в ленте роль рядового Некрасова. Комедия Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» не нуждается в особых представлениях. По цитируемости фильм занимает одно из первых мест среди отечественных фильмов. Пользователи смогут также поучаствовать в онлайн-викторине, посвященной Юрию Никулину.

Кроме того, познакомиться с биографией великого артиста смогут посетители Музея Победы. Старший сержант. Участник Финской и Великой Отечественной войн, защитник Ленинграда. Юрий Никулин был награжден медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией». В мультимедийном зале проекта «Лица Победы», где бережно хранятся материалы о людях военного поколения, можно прочесть о боевом пути Никулина и увидеть его фото военных лет.

Останкинская башня поздравит Юрия Никулина со 100-летием

18 декабря 2021 года исполнится 100 лет со дня рождения народного артиста СССР, Героя Социалистического труда, Лауреата Государственной премии РСФСР, генерального директора – художественного руководителя Московского цирка на Цветном бульваре (1982-1997), ведущего и почетного президента юмористической телепрограммы «Клуб «Белый попугай»» (1993-1997) Юрия Владимировича Никулина (1921-1997).

В честь этого события с полуночи 18 декабря и в течение всего дня на медиафасаде Останкинской башни будет транслироваться праздничный ролик c портретом великого артиста, а с наступлением сумерек в поддержку юбилейной даты будет включена архитектурно-художественная подсветка.

В преддверии юбилея всенародно любимого артиста легендарный ресторан «7 небо», расположенный на вершине Останкинской башни, предоставил особенный подарок коллективу и генеральному директору – художественному руководителю Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Максиму Юрьевичу Никулину – торт, созданный по оригинальной авторской рецептуре в кондитерской ресторанного комплекса «7 Небо».

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