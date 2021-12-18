Острый глаз Сергея Алимова

В Доме-музее М.Н. Ермоловой – Театральном салоне на Тверском бульваре открыта выставка памяти главного художника ГАЦТК имени С.В. Образцова Сергея Алимова.
Его творчество в качестве художника-мультипликатора знают все, достаточно произнести название мультфильма «Каникулы Бонифация», «Топтыжка» или «Премудрый пескарь». Однако его театральные работы, выполненные к спектаклям в ГАЦТК имени С.В. Образцова — отдельная глава. Эскизы к спектаклям и куклы — герои экспозиции.
«Какой у него острый глаз», — первое, что пришло мне на ум, при виде (в который раз!) его эскизов и особенно кукол. «Приключения барона Мюнхгаузена», «Путешествия Гулливера», «Братец Кролик», «Дон Кихот», «Ночь перед Рождеством», но особенно «Пиковая дама». Каждая кукла — не только образ, а характер. Отточенный, самостоятельный, на диво — живой. На меня смотрят кокетливая Солоха, одновременно благородный и наивный Дон Кихот, ученая Сова, благодушный Ослик и мистический Петербург Германна, старухи, так и не открывшей наяву секрет трех карт. Театр Сергея Алимова может быть самым разным: серьезным, ироничным, смешным, чопорным и душевным, но всегда с острым глазом мастера.
Организаторы выставки: ГАЦТК имени С.В. Образцова и ГЦТМ имени А.А. Бахрушина.
Выставка работает до 30 января 2022 года.
Марина АБРАМОВАИсточник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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