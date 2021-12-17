Конструктивистский дом 1928 года постройки отреставрировало ГлавУпДК

Реставрацию здания по адресу Милютинский переулок д.9, стр. 1 завершил Департамент капитального строительства ГлавУпДК при МИД России. Здание, построенное по проекту архитектора Аркадия Лангмана в 1928 году, является объектом культурного наследия регионального значения и находится в хозяйственном ведении ГлавУпДК. В ходе работ была проведена реставрация фасадов, кровли и ограды здания, а также их приспособление под современное использование.

Постройка в Милютинском переулке — яркий образец советской архитектуры периода конструктивизма 1920-х годов. Дом на девять квартир для семей работников НКВД площадью 2693 кв.м. построен по заданию Президиума Моссовета. Отмечается, что в советские годы владение изображалось в виде белого пятна, как и многие другие объекты НКВД. В 1961 году, когда здание было передано в ведение Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса, в нем разместилась польская торговая миссия.

Главный фасад здания имеет два ризалита со скругленными углами, входной группой с вертикальным остеклением и круглым окном — «визитной карточкой» конструктивизма. Выразительности лаконичному зданию придают разновысотный силуэт, расположение и форма оконных проемов.

Эксперты отмечают рациональность и стремление к высокому уровню комфорта, с которыми планировалось жилое пространство. В каждой квартире — большая гостиная с эркером, а просторные комнаты с высотой потолков, превышающей 3, 5 метра, соединяются анфиладными дверями.

Архитектурную ценность представляет оформление парадной лестницы: конструкция маршей облицована тонированным под красное дерево дубом, деревянные ограждения выполнены из шпонированных панелей с альфрейной росписью под ромб.

Департаментом капитального строительства был проведен значительный объем работ по возращению зданию первоначального облика. В частности, восстановлена входная группа главного фасада: демонтирован построенный позже тамбур, отреставрированы металлические колонны. Фасадам возвращено их первоначальное колористическое решение, произведена вычинка кирпичной кладки, отреставрирован и воссоздан штукатурный слой. На одном из фасадов вновь устроены слуховые окна. Воссозданы по историческим чертежам вентиляционные решетки из оцинкованной стали.

Также была отреставрирована лестница главного входа: покрытия ступеней заменены на гранит, установлены стальные перила – все это позволило вернуть лестнице задуманный архитектором вид.

Произведена замена ограждения кровли, отреставрированы кирпичные трубы и заменены дымники, установлены деревянные окна с соответствующим колористическим решением.

Кроме того, отреставрированы ограда и въездные ворота, для чего они были демонтированы и отправлены в специализированную мастерскую, а также произведено благоустройство прилегающей территории.

В ходе работ применялись традиционные реставрационные материалы и технологии, а также современные отделочные составы, обладающие высокими защитно-декоративными свойствами и хорошо зарекомендовавшие себя в практике реставрационных работ.

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