К своему Дню рождения SISTEMA GALLERY представляет групповую выставку «Ремейк»

SISTEMA GALLERY представляет групповую выставку «Ремейк», приуроченную ко дню рождения галереи. День рождения — время подводить итоги прошедших событий, суммировать и анализировать полученный опыт, радоваться достижениям и строить планы.

За четыре года SISTEMA GALLERY провела более 55 выставок, пространство посетили более 200 000 человек. Галерея регулярно проводит образовательные и просветительские мероприятия — лекции, дискуссии, благотворительные мастер-классы для детей с участием художников галереи.

За прошедший год в SISTEMA GALLERY прошли масштабные выставочные проекты, среди которых персональные выставки Станислава Шурипы, Сергея Бугаева-Африки и Северина Инфантэ. Галерея приняла участие в российских и международных ярмарках современного искусства, включая Art021 в Шанхае и Kiaf SEOUL. SISTEMA GALLERY организовала несколько открытых конкурсов для молодых художников и провела благотворительный аукцион совместно с онлайн-кинотеатром КИОН в рамках выставки «Отпечатки памяти».

Руководитель галереи Анастасия Волкова: «В этом году мы решили отпраздновать день рождения галереи по-особенному и оглянуться на пройденный путь, организовав большую групповую выставку. В качестве проводника мы выбрали искусство кино, обратившись к одному из его форматов. Мы предложили художникам галереи переосмыслить одну из своих работ, используя принципы и приемы создания киноремейков. Каждый из авторов по-своему подошел к ревизии своего искусства: кто-то обратился к работе целиком, а кто-то лишь к отдельному элементу — методу, образу, состоянию или событию, некогда ставшему импульсом для создания произведения».

Экспозиция строится подобно картотеке фильмов: в пространстве галереи каждый участник выставки представит две работы — «оригинал» и его «ремейк» — с авторским текстом, раскрывающим историю произведения и принципы работы над ним. Зрителям мы предлагаем вместе с нами пройтись по архиву воспоминаний и увидеть многогранность и разнообразие художественных практик и логики творческой мысли.

Участники выставки: Галина Агафонова, Настя Антипова, Дарья Арбузова, Катя Афонина, Дени Байсаров, Дарья Барыбина, Сергей Бугаев-Африка, Миша Бурый, Евгения Васильева, Андрей Двин, Северин Инфантэ, Дарья Калугина, Алёна Кирцова, Анна Касс, Ира Ленсберр, Миша Most, Даша Мальцева, Руди Молачек, Дарья Пасечник, Саша Пучкова, Олеся Рубеко, Ростан Тавасиев, Георгий Хомич, Юрий Шабельников, Southside Grooven.

Одновременно с групповой выставкой «Ремейк» в пространстве SISTEMA GALLERY представлены два персональных проекта — итальянского скульптора Массимо Гьотти и российского художника Миши Бурого.

Выставка Массимо Гьотти «За гранью видимого» дает возможность увидеть произведения, относящиеся к позднему периоду творчества, в котором металл становится не просто материалом, а основой художественного высказывания. Гьотти создает монументальные композиции, где напряжение и равновесие, масса и пустота, конструкция и пространство образуют целостную систему.

Выставка Миши Бурого «Икар в эпоху цифрового солнца» исследует состояние человека в реальности, где непрерывность — это основной способ существования. В мире современного Икара свет информационных потоков окружает человека и определяет ритм его жизни, а остающийся след позволяет увидеть силы, которые формируют человеческий опыт.

SISTEMA GALLERY открылась в конце июня 2022 года, заняв небольшой трехэтажный особняк в Бобровом переулке. Осенью 2023 года галерея увеличила выставочные площади за счет соседнего здания. Здесь же разместились открытое хранение, лекторий и офисное пространство. Сейчас в фондах SISTEMA GALLERY находится более 1500 произведений. В мае 2025-го SISTEMA GALLERY открыла восемь мастерских для художников галереи на Земляном Валу.

Сегодня SISTEMA GALLERY продолжает авторскую программу Константина Звездочетова, посвященную истории кинематографа, принимает участие в проекте «Лето в Москве» с серией лекций и мастер-классов и готовит новые выставочные проекты на следующий год.