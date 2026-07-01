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Москва

На Арбатско-Покровской линии начал курсировать обновленный поезд «Путь к Победе»

By: T1

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Фото: пресс-служба Музея Победы, Москва

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В Московском метрополитене осуществлено обновление тематического поезда, посвященного экспозиции Музея Победы на Поклонной горе. Обновленный брендированный состав «Путь к Победе» будет курсировать по Арбатско-Покровской линии до конца текущего года.

Для оформления вагонов специалистами Музея Победы был проведен отбор ранее не публиковавшихся сведений, фотографий и экспонатов времен Великой Отечественной войны из фондов музея. Пассажирам предоставлена возможность ознакомиться с малоизвестными фактами о героях, фронтовой прессе и агитационных плакатах тех лет.

Особое внимание при формировании экспозиции в составе уделено предметам солдатского обихода и личным историям. В числе представленных материалов — биография Героя Советского Союза Зои Космодемьянской, разведчицы, осуществившей поджог домов с захватчиками. На стендах вагона размещена ее легендарная фраза, обращенная к местным жителям перед казнью. Также в экспозиции приведены сведения о летчике Алексее Маресьеве, Герое Советского Союза, который после тяжелого ранения вернулся в действующую военную авиацию.

Среди редких предметов солдатского быта, представленных в экспозиции Музея Победы и воспроизведенных в оформлении поезда, — таблица шахматного турнира между летчиками 96-го гвардейского бомбардировочного авиаполка, участвовавшего в ряде стратегических операций. Кроме того, в вагонах демонстрируется летняя форменка Военно-морского флота СССР, принадлежавшая Екатерине Деминой, Герою Советского Союза. В возрасте 15 лет она работала в военном госпитале, впоследствии служила в 369-м отдельном батальоне морской пехоты. Среди ее подвигов — форсирование Днестровского лимана: Демина одной из первых достигла берега, оказала помощь 17 раненым краснофлотцам, подавила огонь станкового пулемета и уничтожила огневую точку противника.

В рамках экспозиции пассажиры также могут ознакомиться с образцами фронтовой прессы — в частности, с газетой «Партизанская правда». Ее первый номер был выпущен в 1942 году в брянских лесах. В период перебоев с поставкой бумаги редакция приняла решение напечатать выпуск на бересте, и фотография этого уникального номера размещена в составе поезда.

Тематический поезд «Путь к Победе» был запущен в 2025 году. Интерьеры вагонов стилизованы под здания военного времени и мемориальный комплекс на Поклонной горе, что создает единую историко-патриотическую атмосферу для пассажиров.

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