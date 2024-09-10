«Квантовые искажения»: Generative Gallery и Щёлочь представляют выставку, посвященную цифровой моде

О́КА́ (Екатерина Жихарева), Татьяна Дугина. BEYOND • ALL • TIME

Дефиле аватаров, видеоарт с цифровыми образами и коллекцию напечатанных на 3D-принтере аксессуаров на тему параллельных вселенных представят на выставке «Phygital Fashion Show. Квантовые искажения» в пространстве Generative Gallery на Винзаводе 10 сентября. Выставка организована галереей в коллаборации со школой и студией современного цифрового дизайна «Щёлочь».

Участниками выставки стали более 20 художников, отобранных в результате опен-колла, на который они отправляли идеи цифровых образов и аксессуаров на аватаре. Эстетика работ должна была отражать концепции квантовой физики, нестабильной материи и цифровых аномалий. Отобранные участники позже попали в цифровую лабораторию, где под руководством кураторов от «Щёлочи» и Generative Gallery создали видеоарт, а также аксессуары — физические объекты цифровой моды, напечатанные на 3D-принтере, которые можно будет не только увидеть, но и приобрести в галерейном пространстве на Винзаводе.

Кураторами и экспертами отбора заявок стали основатель студии Radugadesign и Generative Gallery Иван Нефедкин; руководитель Generative Gallery Анна Смирнова; создатель проекта «Щёлочь» и креативный продюсер Phygital Fashion Week Борис Шилин; цифровой художник, преподаватель 3D, руководитель направления digital fashion в Щёлочи Анна ŠOD; цифровой художник, диджитал дизайнер одежды, преподаватель на курсе цифровой одежды от «Щёлочи» Саша VIX; эксперт по 3D печати, цифровой художник Кирилл NCTR.

«Нас интересовали параллельные вселенные, временные петли и сломы, хрупкость и нестабильность материальности, цифровизация и вытекающие из нее проблемы», — говорят кураторы лаборатории и школы современного визуального дизайна «Щёлочь».

«Галерея стремится представлять разные форматы презентации цифрового искусства и работать в разных направлениях. В этот раз мы хотели шагнуть на территорию цифровой моды – так родилась идея коллаборации с «Щёлочью», экспертами в этом направлении. Работа с «Щёлочью» и создание произведений совместно с отобранными художниками — интересный и важный опыт, и мы будем рады поделиться результатами этой коллаборации на выставке», – рассказывает куратор, руководитель Generative Gallery Анна Смирнова.