РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

Москва

Галерея pop/off/art представляет выставку Вики Бегальской и Александра Вилкина «Охра»

Москва

«Квантовые искажения»: Generative Gallery и Щёлочь представляют выставку, посвященную цифровой моде

Москва

«Пиковую даму» впервые представили на сцене на жестовом языке

Москва

Большой театр: Прямую трансляцию премьеры балета «Спящая красавица» увидели более 300 тыс зрителей

LIFESTYLE

Ведущий утреннего шоу «Русские Перцы» на «Русском Радио» Антон Юрьев покорил зрителей игрой в мюзикле

Москва

Галерея на Трубной представила выставку «Я – вода»

366INFO.RU

Ассоциация анимационного кино России и Ассоциация индустрии анимационного кино Кореи подписали меморандум

Мир кино

«Вайлет в стране чудес»: Потерянный фильм со звездой «Звёздных войн» Кэрри Фишер

ДомойМосква«Квантовые искажения»: Generative Gallery и Щёлочь представляют выставку, посвященную цифровой моде

«Квантовые искажения»: Generative Gallery и Щёлочь представляют выставку, посвященную цифровой моде

editor
By editor
23
О́КА́-(Екатерина-Жихарева)-Татьяна-Дугина_BEYOND-•-ALL-•-TIME.jpg

О́КА́ (Екатерина Жихарева), Татьяна Дугина. BEYOND • ALL • TIME

Дефиле аватаров, видеоарт с цифровыми образами и коллекцию напечатанных на 3D-принтере аксессуаров на тему параллельных вселенных представят на выставке «Phygital Fashion Show. Квантовые искажения» в пространстве Generative Gallery на Винзаводе 10 сентября. Выставка организована галереей в коллаборации со школой и студией современного цифрового дизайна «Щёлочь».

Участниками выставки стали более 20 художников, отобранных в результате опен-колла, на который они отправляли идеи цифровых образов и аксессуаров на аватаре. Эстетика работ должна была отражать концепции квантовой физики, нестабильной материи и цифровых аномалий. Отобранные участники позже попали в цифровую лабораторию, где под руководством кураторов от «Щёлочи» и Generative Gallery создали видеоарт, а также аксессуары — физические объекты цифровой моды, напечатанные на 3D-принтере, которые можно будет не только увидеть, но и приобрести в галерейном пространстве на Винзаводе.

Кураторами и экспертами отбора заявок стали основатель студии Radugadesign и Generative Gallery Иван Нефедкин; руководитель Generative Gallery Анна Смирнова; создатель проекта «Щёлочь» и креативный продюсер Phygital Fashion Week Борис Шилин; цифровой художник, преподаватель 3D, руководитель направления digital fashion в Щёлочи Анна ŠOD; цифровой художник, диджитал дизайнер одежды, преподаватель на курсе цифровой одежды от «Щёлочи» Саша VIX; эксперт по 3D печати, цифровой художник Кирилл NCTR.

«Нас интересовали параллельные вселенные, временные петли и сломы, хрупкость и нестабильность материальности, цифровизация и вытекающие из нее проблемы», — говорят кураторы лаборатории и школы современного визуального дизайна «Щёлочь».

«Галерея стремится представлять разные форматы презентации цифрового искусства и работать в разных направлениях. В этот раз мы хотели шагнуть на территорию цифровой моды – так родилась идея коллаборации с «Щёлочью», экспертами в этом направлении. Работа с «Щёлочью» и создание произведений совместно с отобранными художниками — интересный и важный опыт, и мы будем рады поделиться результатами этой коллаборации на выставке», – рассказывает куратор, руководитель Generative Gallery Анна Смирнова.

Предыдущая статья
«Пиковую даму» впервые представили на сцене на жестовом языке
Следующая статья
Галерея pop/off/art представляет выставку Вики Бегальской и Александра Вилкина «Охра»

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru