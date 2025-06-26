К юбилею Экзюпери создали десерт по мотивам «Маленького принца»

В честь 125-летия со дня рождения Антуана де Сент-Экзюпери пекарня La Poste и книжный сервис Строки представляют лимитированный десерт, вдохновленный образом розы из сказочной повести «Маленький принц». Десерт – крем-брюле с компоте из розы и ревеня и свежей клубникой от кондитера Евгении Порхачевой. Корзинка из слоенного теста и шелковистый крем-брюле с бурбонской ванилью, нежно укрытый слоем ревенево-клубничного компоте с розой. Сверху – свежая клубника в форме бутона розы, нежного и хрупкого цветка, который так любил Маленький принц.

Антуан де Сент-Экзюпери – французский писатель, поэт, журналист и летчик, родившийся в Лионе 29 июня 1900 года. Сейчас почти нет людей, которые хоть раз не сталкивались бы с его книгой «Маленький принц». В своих произведениях он просто говорит о самом важном: дружбе, верности, долге, красоте, мечте, добре и зле.