Фрэнк Синатра, Eminem и Владимир Высоцкий — самые популярные музыканты нескольких индустрий

К 110-летию со дня рождения Фрэнка Синатры сервис «КИОН Музыка» проанализировал прослушивания треков артистов, чей талант проявился в разных областях деятельности: от музыки и кино до собственных брендов. За последние полгода наибольший всплеск интереса показали песни Владимира Высоцкого (48%) и Lady Gaga (45%). Общий топ по числу прослушиваний в категории иностранных музыкантов возглавляет Eminem, в русскоязычном сегменте — Сергей Шнуров.

12 декабря 1915 года родился Фрэнк Синатра — один из самых влиятельных вокалистов XX века и киноактер. Специально к этой дате «КИОН Музыка» подготовила рейтинг самых востребованных артистов, достигших значительных успехов как в музыке, так и в других сферах деятельности. На первом месте по числу прослушиваний (за период 01.06.-01.12.2025 г.) среди зарубежных музыкантов оказался Eminem — один из самых влиятельных хип-хоп-артистов мира и обладатель премии «Оскар» за лучшую песню к фильму «8 миля», в котором он сыграл главную роль. Серебро досталось певице Rihanna. Она активно развивается в кино, моде, beauty-индустрии: на счету исполнительницы роли в голливудских фильмах и успешные бренды одежды и косметики. Бронза отошла Lady Gaga — обладательнице «Оскара» и «Золотого глобуса». На четвертой позиции остановился

Фрэнк Синатра, у которого аналогичные награды за роли в кино, как и Lady Gaga. Замыкает топ-5 Justin Timberlake, совмещающий музыкальную карьеру с актерской, сыграв в картинах «Социальная сеть», «Время» и других хитах.

Среди русскоговорящих исполнителей наиболее популярны: Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Владимир Высоцкий, Роман Билык из группы «Звери» и Виктор Цой. Сергей Шнуров запомнился не только песнями, но также телевизионными проектами и активной общественной деятельностью. Полина Гагарина — наставница шоу «Голос» и актриса кино и дубляжа. Владимир Высоцкий — легенда театра и кино, полюбившийся ролями в фильмах «Короткие встречи» и «Место встречи изменить нельзя». Роман Билык знаком многим не только в качестве рок-музыканта, но и по участию в кинопроектах и сериалах. Виктор Цой оставил заметный след в кино, в частности главной ролью в фильме «Игла».

За последние полгода (01.06.-01.12.2025 г. к 01.06.-01.12.2024 г.) наибольший рост числа прослушиваний среди русскоязычных треков показали песни Владимира Высоцкого — 48%. В категории иностранной музыки — синглы Lady Gaga (45%). У юбиляра Фрэнка Синатры также зафиксировано увеличение спроса на его творчество на 11%.

В список самых востребованных песен Фрэнка Синатры вошли The World We Knew (Over And Over), Strangers In The Night, принесшая ему несколько «Грэмми», а также одна из самых известных композиций ХХ века My Way.

Исследование показало, что чаще других музыку Фрэнка Синатры слушают пользователи поколения Х (42–58 лет), а наиболее редко — зумеры (14–24 лет). Главные поклонники творчества юбиляра проживают в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре.