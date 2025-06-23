Искусство доступное всем: как фонд Татьяны Деген открывает мир литературы для слепых детей

В условиях современного общества доступ к качественной литературе и искусству остается важным аспектом полноценного развития. Благотворительный фонд «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» имени Александра Дегена, основанный в 1994 году, активно работает над тем, чтобы обеспечить слепым детям возможность не только читать, но и чувствовать, познавать и общаться через уникальные тактильные книги. В интервью с Татьяной Деген мы обсудили миссию фонда, его достижения и значимость работы в контексте инклюзии.

С момента своего основания, благотворительный фонд «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» стал важным игроком в сфере инклюзивного воспитания и доступного искусства. Идея создания Фонда возникла из возможности использовать полиграфические технологии для создания книг, доступных детям с нарушениями зрения и способных изменить их жизнь.

«Мы применяем конгревное тиснение, выборочные лаки, тактильные элементы и другие современные технологии, чтобы создать книги, которые не только интересны, но и доступны для восприятия», — объясняет Татьяна. Уникальность методики фонда заключается в сочетании четких контуров, контрастных цветов и объемных конструкций, что делает каждую книгу настоящим произведением искусства.

Фонд не только создает книги, но и решает ключевые социальные проблемы. По данным опросов специалистов, художественная литература для детей с нарушениями зрения практически не издается. Тем не менее, фонд активно работает над увеличением тиражей своих книг, чтобы обеспечить доступ к качественной литературе более чем десяткам тысяч особенных детей в России.

«Наши книги помогают детям развивать речь, навыки чтения и социализироваться в обществе», — говорит Татьяна. Они становятся коммуникаторами для общения как в семье, так и в детском саду. Книги фонда превращаются в инструменты для совместного времяпрепровождения родителей и детей, позволяя им вместе читать, обсуждать и играть.

Результаты работы фонда впечатляют: многие дети с задержкой развития речи начинают говорить и улучшают свои навыки общения после чтения книг Фонда. Отклики родителей подтверждают, что дети охотно учат стихи наизусть и ставят спектакли на основе прочитанных историй. Эти успехи подчеркивают значимость работы фонда в эмоциональном и образовательном развитии детей.

Награды фонда также свидетельствуют о его высоком уровне. И среди наград есть две, которые особенно отражают суть деятельности Фонда.

В 2015 году книжка Фонда «Детки в клетке» была выбрана Международным советом по детской книге в коллекцию выдающихся книг IBBY для молодых людей с ограниченными возможностями.

В 2022 году Фонд была награжден дипломом «За благотворительность и привлечение к изданию книг лучших художников России» ежегодного международного фестиваля «Образ книги» за иллюстрации к комплекту «Снежная королева».Это подтверждает не только качество книжной продукции, но ее социальную значимость.

В заключение Татьяна Деген отмечает: «Мы стремимся сделать так, чтобы мир литературы и искусства стал более доступным для всех детей. Искусство книжной графики должно быть доступно каждому, независимо от физических ограничений». Таким образом, фонд «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» продолжает свою важную миссию, создавая будущее, в котором каждый ребенок сможет найти свой путь к знаниям и искусству.