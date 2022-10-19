Кабаре «Сказки на ночь» покажет новое шоу в стиле «нуар»

5 ноября джазовое кабаре «Сказки на ночь» представит нуарное шоу «Ты видел ту тень, среди тёмных ветвей?».

Кабаре нуар (cabaret noir). С одной стороны — это морозостойкий гибрид винограда, из которого делают отличное красное вино. С другой — прекрасное шоу, в котором смешались русская хандра, красота осенней природы, джаз и femme fatale. Настроение и удовольствие — вот что объединяет эти два определения одного термина. Поэтому предлагаем вам нарядиться в чёрное, прийти 5 ноября на шоу кабаре «Сказки на ночь» в уютный Red lion pub, и заказать бутылочку красного для пущего усиления нуарного эффекта.

За два часа с небольшим антрактом вы погрузитесь в мир нуара с его резкими тенями, загадочными происшествиями, сомнениями, внутренними и внешними монологами героев. Танцующий скелетик, сломанная заводная кукла, мечущаяся душа и кровожадные официантки перенесут вас в самую темную ноябрьскую ночь, а чувственный голос певицы, задорные монологи конферансье и девочка с саблями развеют мглу и выведут вас на свет.

Программа состоит из вокальных джазовых номеров, номеров в жанрах «бурлеск» и «театральная постановка», а также джазовых аутентичных танцев. Шоу сопровождает конферансье, чьи тематические стендапы изящно подводят зрителя к каждому номеру.

Каждый номер шоу уникален: все сценарии, постановки, хореография и тексты являются авторскими, для каждого номера разработан реквизит и подобраны костюмы в духе эпохи.

Где? Садовая-Самотечная ул., 13 стр. 1, Red lion pub, зал Crush.

Сбор гостей: с 19.00. Начало шоу: 20.00.

Подробности на сайте кабаре «Сказки на ночь»: https://cabaret.moscow .

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