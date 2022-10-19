В Московском Политехе спикеры определили новые траектории высшего образования для литературно-издательской сферы

В Московском Политехе эксперты определили направления сотрудничества бизнеса, образования и органов власти для подготовки кадров с опережающими компетенциями. Дискуссия прошла в рамках всеросийского митапа «Креативные индустрии. Новые траектории высшего образования. Литературно-издательская деятельность».

Эксперты говорили о необходимости привлекать профильные ведомства и представителей бизнеса к обучению в сфере креативных индустрий. Кроме того, обсуждали коллаборации, в которые войдут авторы, представители бизнеса и образования, а также создание отраслевых атласов профессий и школ наставничества.

Книжный рынок меняется под влиянием цифровых технологий, отмечают участники митапа. Происходит стремительное развитие каналов книгораспространения. Это накладывает отпечаток на процесс создания книги:

— Мы наблюдаем, как «цифра» меняет книгораспространение, как сам книжный продукт становится конвергентным, мультиформатным и мультиплатформенным, как изменяются каналы коммуникации с читателями. Очевидно, что в мир пришла «цифра», и она существенно видоизменила компетенции, востребованные работодателем. Внедрение цифровых навыков в бизнесе, в том числе в издательском, осуществляется значительно быстрее, чем трансформируются образовательные программы, — отмечает креативный директор Московского Политеха Екатерина Хохлогорская.

По словам спикера, сегодня, чтобы из студента вырастить увлеченного и востребованного специалиста мало усилий одного вуза, необходимо работать совместно с бизнесом. Для этого предстоит наладить коммуникационные связи между организациями, сделать прозрачным сам книжный рынок и повысить качество обучения.

Издательская сфера должна быть конкурентоспособной, отмечают организаторы. В жизни ситуация иная: от рынка ждут инновационные продукты на стыке айти, продюсирования и маркетинга, однако представители книжной индустрии указывают на отсутствие межотраслевых специалистов.

— Готовить кадры можно только исходя из понимания потребностей отрасли. Нам важно говорить о её развитии во всех направлениях: поддержки издательства, книжной торговли и собственно новой подготовки кадров. В Московской городской думе создана рабочая группа по развитию креативных индустрий, но одних усилий органов власти не будет хватать, пока не будет осуществлена стимулирующая среда для потока молодых кадров, — рассказал заместитель председателя Московской городской Думы, председатель рабочей группы по развитию креативных индустрий в Москве Степан Орлов.

По мнению заместителя генерального директора издательства АСТ по цифровому контенту Максима Лозовского, важно вовлекать работадателей в преподавание и ориентироваться на потребности аудитории.

«Важен четкий запрос общества. Под обществом я понимаю государство, бизнес и семьи, где есть абитуриенты. Необходимо найти баланс между регулированием и свободой, необходимой творческим людям», — подчеркивает эксперт.

Организаторы встречи: ФГБУ «Центр поддержки молодежных творческих инициатив» («Роскультцентр») совместно с АНО «Креативная экономика» при поддержке Администрации Президента РФ, Министерства науки и высшего образования РФ и АНО «Агентство креативных индустрий». Партнерами мероприятия выступают ФГАОУ ВО «Московский политехнический университет», Журнал «Университетская книга» и АНО «Агентство креативных индустрий»

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