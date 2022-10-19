Русский язык и русская культура в странах Ближнего Востока, Азии и Африки

Русский язык наращивает свое присутствие не только в отдельных странах СНГ, но и в таких государствах, как Китай, Иран, Сирия, Ливан, Египет. Для того чтобы их граждане могли изучать «великий и могучий» под руководством квалифицированных педагогов и в удобном для себя дистанционном формате, АНО «Агентство профессиональных независимых экспертиз в образовании» запускает проект «Информационно-просветительская траектория “Открытое образование на русском”». Инициатива, реализуемая при поддержке Министерства просвещения РФ, включает в себя пул бесплатных онлайн-курсов по русскому языку, межкультурной коммуникации, российской культуре и искусству. Занятия будут проходить в течение октября-ноября 2022 года.

Задача проекта – организация открытого обучения русскому языку, межкультурной коммуникации, традиционному декоративно-прикладному искусству для иностранных граждан. Инициатива также будет способствовать знакомству и погружению в российскую культуру и творчество, мотивировать к изучению русского языка и русской словесности, совершенствованию имеющихся знаний у целевой аудитории, а также будет содействовать формированию позитивного, глубокого и разностороннего образа России на международной арене.

В общей сложности инициатива включает в себя 20 курсов, тематика которых связана с русским языком, культурой и Россией в целом. Важной отличительной чертой учебной программы является привлечение специалистов творческих профессий, которые в полной мере смогут продемонстрировать и поделиться уникальными техниками и знаниями, позволяющими эффективнее знакомиться с различными областями декоративно-прикладного традиционного искусства. Кроме того, сотрудничество с ведущими экспертами призвано сформировать, расширить и углубить у участников проекта знания в таких областях, как искусство художественного слова, деловые межкультурные коммуникации, язык научного исследования и другим значимым для русскоговорящей аудитории темам.

«Русский язык уже входит в десятку самых популярных языков в мире: он занимает шестое место по численности говорящих на нем людей и имеет официальный статус в ряде крупных международных и региональных организаций.

Тем не менее, в последнее время необходимость формирования позитивного образа страны на международной арене, укрепления позиций русского языка, популяризации российской идентичности и культуры проявляется особенно остро. Мероприятия проекта «Информационно-просветительская траектория “Открытое образование на русском”» разработаны таким образом, чтобы подойти к решению этих задач комплексно: с одной стороны – повысить интерес к русскому языку среди зарубежной аудитории, а с другой – перевести желание изучать его в практическую плоскость и предоставить для этого все необходимые инструменты», – комментирует директор Агентства Ирина Яковлевна Черняева.

Подробная информация о проекте и расписании обучающих мероприятий доступна на сайте https://apnexpert.ru .

Записаться на курсы русского языка как иностранного можно по ссылке: https://openedurus.getcourse.ru/registration .

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