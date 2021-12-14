«Кабаре. Сны на Патриарших». Снова на сцене Театра МОСТ

«Кабаре. Сны на Патриарших»: легендарный спектакль, новая итерация Next Gastrolle новогоднего шоу Театра МОСТ – с 22 декабря 2021 года по 4 января 2022 пройдут показы «Кабаре. Сны на Патриарших»!

Снег и радость они приносят людям – персонажи ежегодного зимнего предоставления во главе с Графом Вундербаром и Фрау Шварцкопф снова будут угощать публику интеллектуальным оливье из жгучих танцев, пряных вокальных партий и острых пародий.

Вишенками на праздничном торте, естественно, будет сладкая парочка инфернальных конферансье – новые ведущие спектакля-капустника работают в традиционном амплуа – смешат, развлекают и дурачат. И выглядят весьма эксцентрично, подобающе образу, – с лёгкой чудинкой, бешеным темпераментом и оригинальным чувством юмора.

«Кабаре. Сны на Патриарших» – мультижанровое шоу, которое объединило разом все кафешантанные ассоциации: тут слышатся и такты французского канкана, и переливы поэзии Серебряного века, а ещё – вибрации итальянской оперы и ритмы японского «Кабуки».

Сидеть за столиком при свете свечи с согревающим душу игристым, смотреть яркие номера, будоражащие сознание, наслаждаться сюрреалистической атмосферой Патриарших – разве это не самый прекрасный предпраздничный сон, прихода которого ждёшь целый год? Да. И билеты – уже в продаже.

«Кабаре. Сны на Патриарших» – спектакль, на котором не уснёшь, но погрузишься в видения, пробуждающие фантазию.

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