Юрий Никулин. К 100-летию со Дня рождения

14 декабря 2021 года в кинотеатрах Москино начнется ретроспектиный показ фильмов с участием Юрия Никулина, приуроченный к 100-летию со дня рождения великого актера. Любимый за комические роли у Гайдая, он также был прекрасным драматическим актером, и в программу Синематеки включены именно драмы с Юрием Владимировичем в главной роли. Добрый и чудаковатый дедушка в «Чучеле», военный репортер в «Двадцати днях без войны», пьяница, выдающий себя за отца девушки-сироты в «Когда деревья были большими» — везде он был разным и при этом одинаково убедительным.

Вход свободный, по предварительной регистрации. Фильмы будут показаны с пленки из архива Москино.

14 декабря 2021 года, 15.00. Москино Молодежный – Когда деревья были большими. 1961. 90 мин. СССР. Реж. Лев Кулиджанов. 0+

Лишившись во время войны жены, Кузьма Кузьмич Иорданов (Юрий Никулин) начал пить и совершенно опустился. Но однажды, случайно узнав о девушке Наташе (Инна Гулая), потерявшей на войне родителей, Иорданов решил стать ей отцом. Лиричная и человечная картина, где благодаря игре Никулина даже обманувший девушку пьяница и тунеядец Иорданов вызывает сочувствие. Кстати, сам режиссер не видел ни одной роли актера в кино. Просто знал, что тот играет в комедиях, решил рискнуть и не прогадал. Отдельно хочется упомянуть взгляд Инны Гулая, который, единожды увидев, невозможно забыть.

20 декабря 2021 года, 13.30, Москино Салют – Чучело. 1983. 127 мин. СССР. Реж. Ролан Быков. 0+

Ранящая в сердце история травли новенькой школьницы Лены Бессольцевой (чудесная роль Кристины Орбакайте), которая приходит в новый класс и сталкивается с жестокостью и подлостью одноклассников. Фильм поставлен по повести Владимира Железникова, написанной на основе случая с его племянницей, которая взяла на себя чужую вину и стала жертвой травли сверстников. Последняя работа в кино Юрия Никулина, сыгравшего дедушку Лены, чудака-художника. Фильм получил приз на Международном кинофестивале в Лионе и Государственную премию СССР.

21 декабря 2021 года. 17.30. Москино Полет – Двадцать дней без войны. 1976. 101 мин. СССР. Реж. Алексей Герман. 0+

Фронтовой журналист Лопатин (Юрий Никулин, сам воевавший в Великую Отечественную под Ленинградом) едет в 1942 году в Ташкент, в отпуск после Сталинграда. Там он успевает за «двадцать дней без войны» встретить новый год, заехать на Ташкентскую киностудию, где снимают фильм по его очеркам, навестить семью погибшего сослуживца и пережить короткий тыловой роман с Ниной (сильная драматическая работа Людмилы Гурченко). Экранизация повести Константина Симонова.

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