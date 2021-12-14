«Современник» запускает собственный киноклуб

Первые показы киноклуба Colosseum пройдут 16 и 18 декабря 2021 года в пространстве Другой сцены. Попасть на них сможет каждый желающий.

Название проекта отсылает к прошлому «Современника»: до того, как театр получил здание с античными колоннами на Чистопрудном бульваре, здесь располагался кинотеатр «Колизей». В современно оснащённых для начала 20 века залах крутили кинокартины в сопровождении оркестра или пианино.

Главная задача киноклуба — создать особое пространство, где современники смогут обмениваться своими кино-откровениями. В первом сезоне киноклуб представит две независимых рубрики — «современность» и «эксперимент».

Кураторами первой станут наши современники, чья работа в той или иной сфере определяет контекст сегодняшнего дня. Это выдающиеся деятели искусства и науки, журналисты и исследователи современности, свободные художники и представители больших институций. А также совсем юные люди, обладающие уникальным взглядом на мир и не боящиеся открывать новые измерения реальности в своём творчестве. Каждый участник выберет фильм, который, по его мнению, важно показать и обсудить именно сейчас — в 2021 году. После показа зрителей ждёт открытая дискуссия с куратором по поводу просмотренной картины.

Рубрика «современность» призвана стать пространством живого диалога о времени, импульс для которого даст киноискусство.

Другим полюсом киноклуба, неразрывно связанным с вопросами современности, станет рубрика «эксперимент». Её программу формирует куратор проекта Colosseum Владимир Надеин — он представит самое радикальное, молодое, актуальное кино со всего мира.

Первый показ в киноклубе пройдёт 16 декабря в 19:30. Режиссёр Екатерина Муромцева покажет 6 отечественных короткометражных фильмов. 18 декабря в 17:00 художественный руководитель «Современника» Виктор Рыжаков представит фильм «Проверка на дорогах» (реж. А. Герман), а в 19:00 Владимир Надеин познакомит зрителей с молодым режиссёром Виталием Акимовым и его картиной «Мальчик».

Попасть на показы киноклуба каждый желающий может бесплатно.

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