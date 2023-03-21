Как Сергей Лазарев воспитывает своих детей

Сергею Лазареву в этом году исполняется 40 лет. Сегодня он известный артист, который на каждом концерте собирает аншлаги. У него есть двое детей, квартира в центре столицы, дом в Подмосковье. Вот только один момент расстраивает поклонников – певец ни разу не был женат.

Он шесть лет встречался с телеведущей Лерой Кудрявцевой. Также СМИ писали о романтических отношениях Сергея с Ани Лорак и Полиной Гагариной. Но сам он говорил, что с обеими его связывает исключительно дружба.

«Сережа - публичная личность. И, к сожалению, нам крайне сложно найти человека, который действительно искренне к нам будет относиться. Очень важно, чтобы это было по-настоящему, чтобы это была не фейковая история», - считает певица Анастасия Крайнова.

Ни одной из женщин не удалось довести Лазарева до ЗАГСа. Возможно, они не смогли пройти строгий отбор у мамы артиста? Сергей не скрывает, что они очень близки. Он постоянно на связи с Валентиной Викторовной, часто спрашивает у нее совета.

«В моей жизни безусловно такую ключевую роль играет мама. Она многому меня научила. Несмотря на то, что мне уже 40 лет в этом году, она остается для меня примером очень сильной женщины», - заявляет Сергей.

Лазарев признаётся: он вполне хорошо чувствует себя в статусе холостяка. И не собирается идти под венец.

«Да, как видите, так случилось. Мне комфортно, причем я уже с двумя детьми. Кто готов?» - шутит певец.

«Наверное, это привлекает твоих поклонников, что они всегда имеют шанс, скажем так, в своих мечтах, фантазиях, быть рядом со своим кумиром и идеалом. Каждая женщина думает, что я та самая, которая будет рядом с ним», - думает певица Жасмин.

«Никогда не говори никогда. Мы не знаем, что будет завтра. А вдруг нам попадется тот человек, который будет вааау для сердца», - не сомневается Катя Лель.

По словам певца, ему даже некогда ходить на свидания. Все время занимает работа. А редкие выходные он старается проводить с детьми.

Никита уже учится в школе. Мальчик с удовольствием ходит на занятия и делает успехи. Недавно восьмилетний наследник накормил папу ужином. Сергей вернулся со съемок и обнаружил дома свежеиспеченную пиццу.

«Я говорю: «Не может быть!» Отвечает, что действительно сам, и даже видео есть. Я был, конечно, в шоке! Он молодец!» - хвалится наследником Сергей.

Младшая сестра не отстает от брата. Девочка занимается танцами и ставит домашние спектакли. Лазарев уверен: у дочери есть все шансы стать актрисой.

«Моя Аня «Муху-цокотуху» от начала до конца на зубок может рассказать», - не скрывает гордости счастливый отец.

Но это не единственный талант Анны Лазаревой. Оказывается, девочка в свои пять лет сама пишет песни!

«Все, что она видит, она об этом поет песни, сочиняет песни. Поэтому скоро вы, вполне возможно, услышите хит, который мне напишет моя дочка», - восторгается Лазарев.

Сергей с интересом наблюдает за взрослением детей. И радуется, что, несмотря на звездный статус папы и его высокие гонорары, наследники растут неизбалованными.

«Дети у меня воспитанные, спокойные, без замашек звездных. И в этом плане я очень доволен», - делится артист.

Для Лазарева было очень важно, чтобы сын и дочь знали цену деньгам. Он сам родом из простой семьи и видел, каким трудом достается маме каждая копейка.

«Работала на двух работах, чтобы нас с братом прокормить. Поэтому я не транжира, я как раз с умом трачу деньги. Я не трачу на ненужные безделушки и детей так же приучаю, чтоб они ценили, что такое заработать деньги и что такое труд», - говорит певец.

У Никиты уже есть собственная копилка. Он копит деньги, которые ему подарили, а также то, что получает на карманные расходы.

«Говорю, что эти уже скоро ничего не будут значить, а он все откладывает на будущее», - рассказывает Лазарев.



Иногда мальчик все-таки тратит некоторую сумму. Например, чтобы сделать подарок кому-то из близких. Никите есть с кого брать пример. Он видит, как тепло его папа общается со своей мамой. Сергей при любой возможности старается радовать Валентину Викторовну. И так было с детства. Свой самый первый гонорар Лазарев потратил на сюрпризы для родных.

«Я помню, что для мамы это был крем, для тети - книга кулинарная. Понятно, что тогда заработок был небольшой. Но я так рассчитал, чтобы всем что-то досталось», - вспоминает те времена Лазарев.

Сергей счастлив, что ему удалось передать свои жизненные принципы детям.

Публикуется по материалам программы «Светская хроника»

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