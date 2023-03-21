Стас Михайлов решил заняться бизнесом

Стаса Михайлова часто упрекают за любовь к роскоши. Дорогие костюмы, люксовые авто. Несколько лет назад артист приобрел роскошный особняк на Новой Риге. По данным СМИ, его стоимость составила более одного миллиарда рублей! Певец решил не экономить и на обустройстве своего дворца. Для отделки заказывал только эксклюзивные материалы из Италии. Муранское стекло, хрусталь, натуральное дерево, мрамор.

«Среди селебрити его дом, конечно, самый дорогой. У него очень дорогой ремонт, элитная мебель, возможно, какая-то антикварная мебель, которая еще сама по себе несет большую стоимость. Притом у него довольно-таки большой участок», - комментирует светский журналист Олег Цуриков.

Сам Михайлов говорит, что право жить на широкую ногу он заработал многолетним упорным трудом! Певец долго шел к успеху. И стал известным только в 40 лет.

«Известным можно стать быстро посредством современных способов, ютуб-каналов. Стать популярным можно быстро. А чтобы стать успешным – уходят годы жизни», - считает певец.

Музыкант признаётся: в особо тяжелые моменты он был готов сдаться. Но супруга не дала ему это сделать.

«Она первая поверила в меня, когда вся страна говорила, кто такой Михайлов? Она говорила, что я через два года буду первый в стране, и ровно так и произошло», - вспоминает Михайлов.

СМИ пишут, за один концерт он получает от восьми миллионов рублей. Но звездный статус обязывает соответствовать. Чтобы оставаться в топе, Михайлов тщательно следит за собой. У 53-летнего певца всегда идеальная стрижка, стильная одежда. За последние пять месяцев, благодаря диете, артист похудел на 13 килограммов.

«Все очень просто. График 16/8, а сейчас и пост на руку. Ни от чего не отказываюсь, иначе становлюсь злым. Лучше есть все подряд в режиме 16 на 8», - раскрывает свой успех похудения Стас.

Ради подтянутого тела Михайлов регулярно посещает спортзал.

«Я разговаривал с Тимати, он посоветовал взять еще эллипс, но эллипс я не люблю. Зал – да, жим люблю, а вот почему-то плавать и эллипс для меня сложно», - делится музыкант.

Впрочем, многие считают, причина столь стремительного похудения звезды не тренажерный зал, а липосакция и даже ушивание желудка. Однако Михайлов опроверг эти слухи. Певец рассказал, что никогда не делал пластику. И отрицательно относится ко всем омолаживающим процедурам. Однажды артист обратился к косметологу. Хотел разгладить мелкие морщинки на лице, но вместо гладкой кожи получил проблемы с мимикой!

«Один раз я обратился к косметологу, сделал ботокс, а у меня бровь стала ниже. Ну это же, никто не видит, по крайней мере улыбаюсь», - негодует артист.

Стас Михайлов не стал исправлять ошибку косметолога. Музыкант зарекся, что больше не рискнет своим здоровьем ради красоты. Теперь – исключительно ЗОЖ и спорт. Артист говорит, ему очень помогает поддержка супруги.

Инна и Стас счастливы уже 16 лет. Артист называет жену любовью всей жизни. У них шесть детей на двоих. Большую семью нужно обеспечивать. Поэтому, несмотря на то, что его гонорары исчисляются шестизначными цифрами, Михайлов продолжает искать способы еще больше приумножить капитал. Вначале он открыл ресторан советской кухни в Санкт-Петербурге. Но заведение не окупилось и вскоре прекратило работу.

«Что такое ресторан? Это очень непростой бизнес на самом деле. Это такая работа, в которой нужно жить с утра до ночи. Просто надо посвятить себя этому, а я не готов», - рассказывает певец.

«Если, конечно, вы разбираетесь и готовы рискнуть своими деньгами, то ради Бога. К сожалению, практика показывает, что в нашей стране артисты, как правило, теряют», - считает певец Митя Фомин.

В 2016-м году артист решил стать соучредителем строительной фирмы. По данным СМИ, Михайлов и сегодня владеет половиной компании. Но по признанию певца, он никогда не вникал в этот бизнес.

«Я могу участвовать в качестве партнера или деньгами, долевым участием, или своим именем. Но бизнесом должен заниматься профессионал», - уверен Михайлов.

На днях Стас Михайлов представил свою капсульную коллекцию товаров для дома. Новая деятельность звезды вызвала неоднозначную реакцию коллег. Одни считают похвальным, что артист решил попробовать себя в чем-то необычном. Другие уверены, наволочки и пододеяльники – это не солидно для артиста такого уровня!

«Мне кажется, Стас Михайлов может делать всё! Пусть он делает, пусть живет и радует нас своими песнями и подушками», - поддерживает звезду блогер Милана Тюльпанова.

«Я думаю, что дело артиста - петь, а все эти прокладки и подушки – это, видимо, от безысходности или от жадности!» - не сомневается светский журналист Феликс Грозданов.

«Я бизнесом занимаюсь со школы, пытался всегда заработать деньги», - уверяет музыкант.

Стас Михайлов делится, в дальнейшем он планирует расширить линейку товаров. Заняться электроникой и, возможно, пошивом одежды.

Публикуется по материалам программы «Светская хроника»

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