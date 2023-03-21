Ольга Бузова вернулась домой

Ольга Бузова вернулась в Россию после двухмесячного отсутствия! С какими трудностями столкнулась артистка за границей? Правда, что ее покусали смертельно опасные насекомые? По чему больше всего скучала звезда вдали от дома? Из-за чего на нее ополчились подписчики? И что общего у Ольги и голливудской дивы Дженнифер Лопес?

Ольга Бузова два месяца провела в жаркой Африке. Но на солнечном континенте артистка не отдыхала, а работала.

«Для меня главное, чтобы была красота в кадре для вас, для зрителей. Поэтому сидеть на корточках в песке, делать маникюр для красоты, для кадра, для вас, - я готова на все», - уверяет Ольга.

Бузова делится: расслабляться нельзя было ни на секунду. Ведь на каждом шагу ее поджидала опасность.

«Даже микроцель дойти до номера, сохранять безопасность, не выходить из машины. Когда ты просто открываешь окошко - и вот этот лев. И ты понимаешь, что просто секунда, ты руку вытащишь и тебя не будет», - делится певица.

Съемки едва не стоили звезде экрана жизни!

Ольгу покусали тропические насекомые, которые являются переносчиком серьезных болезней. Эту поездку она точно запомнит надолго!

После такого экстремального путешествия обычные вещи стали казаться девушке настоящей диковинкой.

«Тяжело сейчас. Я не могла вчера уснуть, я не понимаю, почему я хожу в туалет, а не в палатку», - улыбается Ольга.

Бузова признаётся: больше всего ей не хватало близких. И самым главным счастьем было снова увидеть родные лица.

«Я очень счастлива была видеть свою собачку, вчера удалось увидеть некоторых друзей. Они сделали мне сюрприз, поэтому план лечь в двенадцать ночи не сработал», - радуется телеведущая.

Родители и друзья очень переживали за Ольгу. Особенно, когда узнали об укусах мошкары! Мама-врач прекрасно понимала, какие могут быть последствия. От сильной аллергии до занесения опасной инфекции. Это чудо, что Бузовой повезло и все закончилось хорошо!

За время отсутствия в Москве теледива не давала поклонникам забыть о себе. И регулярно радовала их откровенными снимками. Особенно часто в ее блоге появлялось фото самой выдающейся части тела.

Некоторых смутило количество обнаженки на странице Ольги. А после того, как девушка выложила несколько видео своих танцев, народ и вовсе обвинил ее в распутном поведении и обозвал Бузову «Бритни Спирс на минималках».

Другие, наоборот, восторгались фигурой Ольги и сравнили ее с другой знаменитостью – Дженнифер Лопес.

«Слушайте, это же красиво. В данном случае, Оля - это вообще прекрасно! Понимаете, потому что у Оли же все прекрасно!» - восхищается коллегой Митя Фомин.

Кто-то из комментаторов даже предложил поющей телеведущей застраховать свои роскошные формы.

«Сейчас у меня вайб такой, я сама заплачу, заплачу, не заплАчу. По поводу страховки пока не думала, это нужно подумать. Вы знаете, с этим иногда бывают проблемы», - размышляет артистка.

Ольга не против сравнения со звездой Голливуда. Но объяснила, что считает красивое тело – далеко не единственным своим достоинством.

«Самое главное, что у меня потрясающие сердце и душа. Вся эта обертка и вообще вся красота - она в первую очередь действительно внутри», не сомневается певица.

Бузовой важно, чтобы люди видели в ней не только яркую артистку, но и добрую ранимую девушку. А стройная фигура – просто бонус. Хоть и очень приятный.

Публикуется по материалам программы «Светская хроника»

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