Как смотреть сериал «Пансион» в 2022 году

В 2022 году свет увидел новый российский сериал из жанра триллер-детектив. «Пансион» – творение талантливого режиссера Святослава Подгаевского. Сценарий писали Мария Дубова, Никита Ватулин и сам Подгаевский. Судить о достоинствах фильма можно пока только по трейлеру и рецензиям критиков. Итак, что ждет зрителя, который решит смотреть сериал Пансион.

Сюжет

Действие происходит в 1905 году на одном из уединенных островов Балтийского моря. Туда ссылают благородных девиц, которые запятнали себя недостойным поведением. Цель такой ссылки – перевоспитание. Для этого на острове построен пансион, в котором придерживаются строгих правил.

Главной героине сериала – Полине – всего 19 лет. У нее пропала сестра, и активная девушка не смогла с этим смириться. Начав поиск, она быстро понимает, что ее путь лежит в интернат закрытого типа. Полина попадает в него под видом воспитанницы и обнаруживает, что в заведении происходят странные события. В него можно попасть, а вот выбраться удается немногим.

В первом сезоне четыре серии. Описывать сюжет полностью не стоит, лучше посмотреть все их в кинотеатре ИВИ, увидев все перипетии сюжета собственными глазами и оценив мастерство сценариста, режиссера, актеров и других членов творческого коллектива.

Интересно. Проанализировав описание к трейлеру, некоторые опытные зрители высказали предположение, что сериал представляет собой аналог фильма 1969 года The House That Screamed / La Residencia с Лили Палмер в главной роли. Но в отечественной версии больше эротики и ужасов.

Актерский состав

Исполнительницей главной роли стала Стася Милославская – российская актриса кино и театра. В ее фильмографии 27 работ. Она снималась в нескольких сериалах, поэтому в пансионе выступает не как новичок, а как опытный, известный у знатоков мастер.

Милославская создала свою Полину дерзкой и смелой девушкой. Она – не просто функция по рождению детей и ведению хозяйства, а творческая личность, умеющая играть на пианино. Кстати и сама Милославская закончила музыкальную школу по классу фортепиано.

Полина – антипод безвольной романтической тургеневской девушки. В исполнении Милославской она человек с сильным характером, опережающий время. Кстати, сама актриса говорит, что окажись она в 1905 году, не была бы настолько смелой, как ее героиня. Стася гораздо больше подвержена традициям, не склонна к ломке стереотипов. Но руль бунтарки начала XX века удалась ей превосходно, что говорит о таланте и мастерстве актрисы.

Стася Милославская родилась 1995 году в Москве. С детства она занималась в театральной студии, затем закончила школу студию МХАТ в театре имени Пушкина и театре Ермоловой.

Одну из главных героинь – директора пансиона Захарову – сыграла Виктория Толстоганова. Представительница администрации пансиона следит за розами в саду, а воспитанница им вредит – это одна из конфликтных линий сюжета. Директриса Захарова имеет собственную историю. Сначала она строгая женщина, а затем выясняется, что это далеко не так – в ее биографии есть пикантные подробности.

Актриса Виктория Толстоганова родилась 1972 году. Она закончила ГИТИС и ВГИК. Сейчас Виктория работает в Московском театре имени Станиславского. Толстоганова имеет две престижные награды: премию «Золотой Орёл» и звание «Лучшая актриса на ТВ».

Кроме главных героинь в фильме задействовано множество второстепенных персонажей. Каждая воспитанница пансиона имеет собственную примечательную историю жизни. Узнать подробности этой великолепной четырехсерийной истории можно в онлайн кинотеатре ivi.ru с 1 ноября. Кстати, режиссер поанирует снимать и второй сезон.

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