Хоккей в ретро-кино: «Тайна Аляски», «Могучие утята» и другие

В 1980—90-х годах снималось достаточное количество фильмов про хоккей. Картины могут быть интересны даже тем, кто далёк от этого вида спорта.

Лучшие хоккейные фильмы — ворота к пониманию этой жёсткой командной игры. Хотя не все интересуются кинематографией: кому-то достаточно трансляций матчей той или иной лиги, а кто-то пытается угадать победителей игр и читает прогнозы на хоккей НХЛ, КХЛ и даже ВХЛ.

«Могучие утята»

Семейная классика 1992 года построена из всех заезженных клише спортивных фильмов: тренер, который нуждается в искуплении, игроки-неудачники, в которых никто не верит, и безостановочная череда выигрышей. «Могучие утята» не столько делают мир молодёжного хоккея волшебным, сколько находят магию внутри него.

Фильм Стивена Херека сформировал представление о том, что такое хоккей и чем он может быть для поколения миллениалов.

«Тайна Аляски»

Сценарий Дэвида Э. Келли и Шона О'Бирна о хоккейной команде из маленького городка на Аляске, которой предстоит игра с «Нью-Йорк Рейнджерс». Режиссер предлагает кусочек жизни причудливых персонажей.

Первоначально раскритикованный критиками фильм получил более высокую оценку в последующие годы.

«Морис Ришар»

Биографический фильм рассказывает историю канадской хоккейной легенды Мориса Ришара по прозвищу Ракета в годы его становления. Кино даёт реальную картину хоккея 1940-х и начала 1950-х годов и демонстрирует великолепную актёрскую игру Роя Дюпюи в роли Ришара и Стивена МакХэтти в роли главного тренера Дика Ирвина. Сам Морис Ришар перед смертью проверил подлинность диалогов и хоккейных сцен в фильме. Это придаёт произведению Шарля Бинаме правдивость, с которой мало кто в этом жанре может сравниться.

Фильм получил девять наград кинопремии «Джини», в том числе за лучшую художественную постановку, лучшую операторскую работу и лучший монтаж.

«Удар по воротам»

«Удар по воротам» — история о борющейся хоккейной команде низшей лиги, которая прибегает к жестокой игре, чтобы победить и поднять боевой дух в родном городе. Многие критики назвали фильм забавным и ужасающим при первом просмотре, но с возрастом он кажется лучше и мягче. Запоминающееся комическое насилие, которое является краеугольным камнем всего фильма, делает его привлекательным.

Ньюман играет Реджи Данлопа, тренера, который использует своих жестоких новобранцев, чтобы побеждать, сбивая противников с ног.

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