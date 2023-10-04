Египет - это страна, которая находится на северо-востоке Африки. Она известна своими пирамидами, сфинксом и Красным морем. Границы этой страны проходят с Ливией, Судан, Израиль и Ливан на севере, Саудовская Аравия и Иордания на западе и Судан и Ливия на востоке.

История Египта насчитывает более 5000 лет. За это время страна пережила множество периодов расцвета и упадка, войн и мира, строительства величественных памятников и разрушений.

Древние египтяне были одной из самых развитых цивилизаций своего времени. Они строили огромные пирамиды, создавали прекрасные скульптуры и живопись, знали математику и астрономию. Но их культура не была единственной в Египте. В разные периоды истории здесь жили другие народы, которые также оставили свой след в истории страны.

Одним из самых известных периодов в истории Египта является времена фараонов. В это время Египет был могущественной империей, которая контролировала большую часть Ближнего Востока и Северной Африки. Однако после смерти последнего фараона в 323 году до н. э., Египет стал провинцией Римской империи, а затем Византии.

В средние века Египет стал ареной борьбы между крестоносцами и мусульманами. В 1250 году мамлюкский султан Бейбарс I захватил власть в стране и основал династию, которая правила Египтом до османского завоевания в 1517 году.

С приходом Османской империи началась новая эпоха в истории Египта.

В наше время Египет – одна из наиболее развитых стран Африки. Он имеет богатую историю, культуру и традиции, которые привлекают туристов со всего мира. В стране активно развивается туризм, промышленность и сельское хозяйство. Египет также является важным транспортным узлом, связывающим Европу, Азию и Африку.

Современные туристы выбирают для путешействий экскурсии по Хургаде, Шарм-Эль-Шейх или Марса-Алам.

Хургада

Хургада - это популярный курортный город в Египте, который привлекает туристов своими прекрасными пляжами, теплым морем и богатой историей. Вот некоторые из достопримечательностей, которые можно посетить в Хургаде:

Аквапарк «Титаник» - это один из самых больших аквапарков в мире, который предлагает множество водных горок и аттракционов.

Музей морской биологии - здесь можно узнать о жизни морских обитателей и увидеть множество экспонатов, включая скелеты китов и акул.

Мечеть Эль-Мина - это одна из старейших мечетей в Хургаде, построенная в 19 веке.

Парк «1001 ночь» - это большой развлекательный комплекс, включающий в себя аквапарк, зоопарк, парк аттракционов и множество ресторанов и кафе.

Рынок «Эль-Дахар» - здесь можно купить сувениры, одежду, украшения и другие товары по низким ценам.

Гора Моисея - это священное место для мусульман и христиан, где, по легенде, пророк Моисей получил десять заповедей.

Остров Гифтун - это небольшой остров недалеко от Хургады, на котором можно заняться дайвингом и сноркелингом.

Монастырь Святого Антония - это древний монастырь, основанный в 4 веке нашей эры.

Дельфинарий «Dolphin World» - здесь можно увидеть шоу с участием дельфинов, морских котиков и других животных.

Аквапарк «Sindbad» - еще один аквапарк с множеством водных горок и бассейнов.

Шарм-эш-Шейх

Шарм-эш-Шейх - популярный курортный город в Египте, расположенный на побережье Красного моря. Он славится своими красивыми пляжами, богатым подводным миром и множеством достопримечательностей. Вот некоторые из них:

Гора Синай - священное место для христиан, где пророк Моисей получил скрижали с заповедями. На вершине горы находится монастырь Святой Екатерины, который является одним из старейших действующих монастырей в мире.

Цветной каньон - уникальное природное образование, образованное из разноцветных песчаников. Здесь можно насладиться красивыми видами и сделать уникальные фотографии.

Национальный парк Рас-Мохаммед - одно из красивейших мест в мире, где можно наблюдать богатый подводный мир Красного моря.

Старый рынок - здесь можно найти все, от сувениров до местных деликатесов.

Дворец «Тысяча и одна ночь» - развлекательный комплекс с аквапарком, зоопарком, парком аттракционов и множеством ресторанов.

Монастырь Святой Марии - древний монастырь, расположенный на горе Моисея.

Помимо этих достопримечательностей, в Шарм-эш-Шейхе есть множество отелей и пляжей, где можно отдохнуть и насладиться красотами Красного моря.

Марса-Алам

Марса-Алам - это молодой курортный город на побережье Красного моря, который только начинает развиваться. Здесь есть несколько интересных достопримечательностей:

Цветной Каньон - красивое место с разноцветными скалами и пещерами.

Гора Умм-Шумар - гора с красивым видом на окрестности.

Дельфинарий Dolphin World - здесь можно поплавать с дельфинами и другими морскими животными.

Монастырь Святой Екатерины - один из старейших монастырей в Египте.

Аквапарк Sindbad - большой аквапарк с различными водными аттракционами.

Музей морской биологии - музей, посвященный морской жизни.

Для того чтобы сделать свой отдых незабываемым, необходимо заранее подготовиться к поездке и составить план мероприятий. Важно выбрать правильное время для поездки, чтобы избежать большого скопления туристов и высоких цен на проживание и экскурсии. Также стоит уделить внимание выбору места проживания - лучше всего остановиться в отеле с хорошим сервисом и питанием. Не забывайте о культурной программе - посетите достопримечательности, музеи, парки и другие интересные места. И, конечно же, не забывайте наслаждаться местной кухней и пробовать новые блюда.

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