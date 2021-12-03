Как создают эффекты в голливудских фильмах и какие из них сможет повторить каждый?

Сегодня почти ни один голливудский блокбастер не обходится без компьютерной графики. Эффектно взрывающиеся здания, реалистичные монстры, даже атмосферные осадки – все создается руками VFX-художников. Предлагаем вам отправиться в закулисье и узнать, какие технические приемы используют при создании знаменитых киносцен. А если хотите их повторить – читайте вот эту статью, в ней описаны эффекты для видео, которые можно воссоздать в домашних условиях.

Арсенал киношников: технические приемы

Один из самых распространенных приемов при добавлении в фильм необычных ландшафтов, деталей одежды, живых и не живых объектов – хромакей. Все, что режиссер хочет заменить, обтягивается зеленым или синим полотном, которое вырезается при постобработке и замещается спроектированными на компьютере моделями. Так были созданы грандиозные пейзажи «Игры престолов», большая часть второй трилогии «Звездных войн», некоторые сцены в «Пиратах Карибского моря» и многих других фильмах.

Так же киноделы превращают актеров в инвалидов: перематывают ногу или руку зеленым сукном, а потом отсекают конечность в процессе обработки. Как самостоятельно сделать видео со спецэффектами хромакея мы расскажем вам позже.

CGI-анимация – популярный способ оживить на экране монстров, мертвецов, животных и придать им максимальную реалистичность. Эта технология использовалась в «Звездном десанте» при создании эпичных сцен сражений с жуками, а также в знаменитой киноленте Джеймса Кэмерона «Бездна». Над инопланетным существом, полностью состоящим из воды и умеющим копировать лица и мимику людей, специалисты работали в течение шести месяцев. Позже фильм получил «Оскар» за лучшие визуальные эффекты.

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Искусственное состаривание или омоложение актеров – тоже заслуга CGI-технологии. Первый фильм, где использовался этот прием, – «Загадочная история Бенджамин Баттона». Он был снят в 2008 году. Специалисты при помощи 3D графики смоделировали лицо Брэда Питта в разном возрасте. Во время монтажа слепки использовали для проекции на тела детей-актеров.

Помните невероятно реалистичного Голлума из «Властелина колец»? Этот персонаж создавался при помощи технологии motion capture (захват движения). Актер, играющий роль Голлума, надевал специальный костюм, оборудованный датчиками движения. После чего отснятый материал оцифровывался и сводился в трехмерную модель персонажа, имеющую внешнюю схожесть с актером.

Культовая сцена из «Матрицы», в которой Нео на крыше уворачивается от пуль, была снята в зеленой комнате посредством десятка камер, расположенных по кругу. При совмещении кадров получился эффект «застывшего времени», казалось камера облетает вокруг актера, чье падение замедлилось в десятки раз. Этот прием так и назвали — bullet time и в свое время (1999 год) он произвел революцию в киноиндустрии. Сейчас же этот прием можно повторить при помощи смартфона, подвешенного на нитке.

После «Аватара» в киноиндустрии появился термин performance capture (захват актерской игры). Принцип технологии базировался на motion capture, но оцифровка движений и мимики была разделена. В то время как удаленные камеры фиксировали движения тела, камеры, крепящиеся на специальных шлемах, записывали эмоции и даже движения глаз.

Сколько нужно человек, чтобы сделать один фильм

Создание эффектов в видео – трудоемкий процесс. Над внешностью монстра из «Бездны» трудились целых семь отделов студии по производству визуальных эффектов. А фильм «Мстители: Война бесконечности» создавали совместными усилиями 15 студий. Всего над постобработкой фильма работали 2080 VFX-специалистов.

Перед моделированием фигуры, например, монстра, художники представляют режиссеру эскизы, набросанные от руки. После утверждения концепта начинается 3D-моделирование и анимирование персонажа. На последних этапах обработки производится текстурирование, помогающее добиться большей реалистичности.

Какие программы используются для создания эффектов

Зачем вообще нужны эффекты? Они помогут сделать ролик более интересными и запоминающимися. Видео для ютуб-блога, анимированная открытка ко дню рождения, фильм о свадьбе, видеоотчет о путешествии – спецэффекты превратят ваш ролик в нечто яркое и зрелищное.

Наложить спецэффекты на видео можно в разных программах. В киноиндустрии используют профессиональный софт: Autodesk Maya, Adobe After Effects, 3D MAX, Final Cut Pro и другие. Для домашнего пользования можно отметить редактор Facerig, приложение MSQRD, Lightworks, ВидеоШОУ, Видеоредактор Мовави или VideoPad.

Делаем эффекты сами

Давайте попробуем сделать спецэффекты в домашних условиях! Для этого нам понадобится редактор видео с эффектами, который с легкостью поменяет фон, сымитирует реалистичный снег, огонь, дождь и сможет поменять озвучку. В качестве примера воспользуемся программой ВидеоШОУ. Она довольно простая, к тому же разработана сразу на русском, так что трудностей перевода не возникнет. Посмотрим, какие эффекты есть в арсенале редактора.

Картинка в картинке

Этот прием часто используют блогеры.

На основное видео накладывается второй клип или картинка. Момент появления слоя на экране задается вручную при помощи ключевых кадров. Для этого нужно создать несколько кадров и снизить прозрачность первых до нуля. При трансляции видео добавленный поверх элемент плавно появится в заданный момент.

Атмосферная имитация осадков и эффекты движения

Во вкладке «Эффекты» вы найдете свыше 70 спецэффектов для оживления видео и фото. Они разбиты на тематические вкладки: «Движение», «3D», «Природные», «Сложные».

Вы сможете набросить на кадры туманную дымку, вызвать снегопад, дождь, «поджечь» фото, разукрасить его воздушными шариками, мыльными пузырями, а также применить разнообразные эффекты движения: поворот слайда вокруг своей оси, иллюзию полета, приближение/отдаление, перемещение и прочее. В окне предпросмотра оцените эффект и, если понравится, примените к слайду.

Иллюминация

Особого внимания заслуживают эффекты свечения. Это могут быть фигуры, текст или мерцающие элементы. Скажем, вы хотите заставить новогоднюю елку празднично сиять и переливаться как в американском кино. Выберите подходящий эффект (например, «Блестки»), затем переместите его в нужную область на холсте. Теперь елка будет сверкать, словно на ней гирлянда.

Хромакей

Замена заднего плана — востребованный прием при создании кинофильмов. После загрузки в программу видеофайла, перейдите во вкладку «Эффекты» и выберите «Хромакей». Нажмите «Далее» и добавьте ролик или картинку, которые послужат фоном. Затем выберите цвет заднего плана и вновь нажмите «Далее». Отделенный от фона объект можно перемещать по холсту и масштабировать.

Заключение

Теперь вы знаете, как сделать спецэффекты в видео своими руками. Возможно, голливудского блокбастера у вас не получится, но сделать впечатляющий запоминающийся ролик для домашней видеотеки вам вполне по силам!

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