Как найти свое дело или информированность как залог качественного выбора профессии

Выбор профессии для многих людей является ответственным и потому сложным делом. Совместить в одной профессии свои интересы, склонности, знания и умения, а также возможности здоровья и материальный ресурс бывает затруднительно. Своими мыслями по этому вопросу делится эксперт благотворительного фонда «Гольфстрим» психолог Анна Калашникова.

Родителю и подростку с особыми потребностями приходится вдвойне тяжелее при выборе профессии. Проблем, сопровождающих в выборе специальности достаточно, и одной из главных является, недостаточная информированность о предметных сторонах профессии. Для того, чтобы восполнить информационные пробелы Анна Алексеевна предлагает алгоритм «Продумать и прочувствовать профессию». Родителю и подростку нужно ответить на 5 вопросов. Вопросы условно разделены в две группы: первая – характеристики профессии, вторая – личностные характеристики интересующегося.

Отвечать следует честно и развернуто. Если возникают затруднения - обязательно обращаться к информационным источникам.

Вопрос 1. Что ты знаешь о содержании профессии? Чем занимается человек данной профессии, с кем (категория людей) или чем (всевозможная техника, живая/неживая природа и пр.) он работает? Какие средства труда использует - простые ручные (типа кухонного ножа или молотка), машинные средства – (типа автобуса или трактора) или речь и особенное поведение?

Что ты знаешь о содержании профессии? Чем занимается человек данной профессии, с кем (категория людей) или чем (всевозможная техника, живая/неживая природа и пр.) он работает? Какие средства труда использует - простые ручные (типа кухонного ножа или молотка), машинные средства – (типа автобуса или трактора) или речь и особенное поведение? Вопрос 2. Какие условия труда существуют в данной профессии или насколько комфортно ты будешь чувствовать себя, работая в выбранной специальности? Нужно внимательно проанализировать по критерию обычные и необычные условия трудовой деятельности. Например, это работа в помещение или на открытом воздухе, существует ли риск получения травмы, высокий ли темп деятельности, придется интенсивно общения с конфликтными людьми или нет и прочее. Как условия труда могут повлиять на состояние твоего здоровья?

Какие условия труда существуют в данной профессии или насколько комфортно ты будешь чувствовать себя, работая в выбранной специальности? Нужно внимательно проанализировать по критерию обычные и необычные условия трудовой деятельности. Например, это работа в помещение или на открытом воздухе, существует ли риск получения травмы, высокий ли темп деятельности, придется интенсивно общения с конфликтными людьми или нет и прочее. Как условия труда могут повлиять на состояние твоего здоровья? Вопрос 3. Знаешь ли ты особенности оплаты труда в данной профессии? Каков характер оплаты (повременный или сдельный), существуют ли льготы и компенсации, каковы пределы изменения заработной платы? В каких отраслях используется эта профессия? Какой спрос на данную профессию на рынке труда?

Знаешь ли ты особенности оплаты труда в данной профессии? Каков характер оплаты (повременный или сдельный), существуют ли льготы и компенсации, каковы пределы изменения заработной платы? В каких отраслях используется эта профессия? Какой спрос на данную профессию на рынке труда? Вопрос 4. Сможешь ли ты выучиться на эту специальность/профессию? Знаешь ли ты, какие школьные предметы необходимы тебе в большей мере для овладения профессией? Считаешь ли ты уровень своих знаний достаточным для овладения избранной профессией? Знаешь ли ты, какие учебные заведения и как долго (продолжительность и интенсивность обучения) готовят специалистов данной профессии?

Сможешь ли ты выучиться на эту специальность/профессию? Знаешь ли ты, какие школьные предметы необходимы тебе в большей мере для овладения профессией? Считаешь ли ты уровень своих знаний достаточным для овладения избранной профессией? Знаешь ли ты, какие учебные заведения и как долго (продолжительность и интенсивность обучения) готовят специалистов данной профессии? Вопрос 5. Обладаешь ли ты необходимыми для выбранной профессии качествами (способностями, личностными характеристиками, склонностями)? Проанализируй, какие качества являются необходимыми для данной профессии, а какие - препятствуют эффективности деятельности?

«Просканировав» таким образом выбранные профессии вы получите развернутую картину и сможете более точечно и дифференцированно осуществлять выбор. Ну, а если, не случилось совпадения между «хочу» (интересно, нравится) и «могу» (возможностями здоровья, способностями) - то огорчаться не стоит.

Мир профессий огромен. По некоторым данным в мире зафиксировано 70000 профессий. И каждый год появляются и закрепляются в справочниках все новые и новые специальности, о которых лет десять назад никто не мог даже и представить. Например, такие специальности, как: переворачиватель пингвинов, оформитель витрин конструктором ЛЕГО или тестер пляжа?

Мир профессий подвижен. Уверена, при соблюдении некоторых условий – хорошо поискать, получить дополнительные навыки и умения, а иногда и просто подождать – любой человек обязательно найдет свое дело, свою профессию!

Материал предоставлен БФ «Гольфстрим»

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