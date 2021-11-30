28 ноября 2021 года в Еврейском музее и центре толерантности состоялось открытие выставки «Как стать евреем? Будни и традиции еврейского детства». Она рассказывает о ритуалах, играх и артефактах, из которых складывается детский мир в еврейской семье.

Любая национальная культура состоит из обрядов и церемоний, которые формируют самосознание, чувство причастности к своему народу и связь поколений. Еврейские традиции и обычаи передаются внутри семьи через увлекательные истории, действия, подарки и прочие запоминающиеся события. Многие периоды жизни ребенка имеют свои ритуальные формы: обрезание, выкуп первенца, первая стрижка, первый день учебы, совершеннолетие.

«Детская аудитория для музея, наверно, самая сложная. Мы руководствуемся принципом живого вовлечения в экспозиционное повествование, и нам важно, чтобы для ребёнка процесс познания проходил увлекательно. Каждый интерактивный стенд создан в соотвествии с темой: представлен как исторический контекст, так и современная практика иудаизма. Возможности музея позволяют создавать информационно насыщенное игровое пространство, чтобы даже самый юный посетитель смог через прямое взаимодействие с предметами, мультимедийными панелями приобрести новые знания» — подчеркнул Александр Борода, генеральный директор Еврейского музея и центра толерантности.

Как только ребенок немного подрастает, родители знакомят его с еврейскими праздниками. Дети активно участвуют в пасхальном седере — особенном семейном ужине в начале праздника Песах; крутят трещотки на Пурим; шествуют с флажками в синагогу на Симхат Тору — в этот день завершается годичный цикл чтения Торы; получают подарки и деньги на Хануку; девочки зажигают шаббатние свечи по субботам.

«Выставка не случайно открывается в первый день Хануки. Этот праздник — символ обновления, а само слово «Ханука» этимологически близко к понятию «хинух» — воспитание. Точно так же, как история праздника рассказывает нам о победе веры над язычеством и нонконформизма над приспособленчеством, современная Ханука становится символом борьбы за еврейское самосознание и идентичность детей. Их воспитание сегодня должно быть построено на дружбе, а обучение — не только на книгах, но и на реальном опыте», — отметил Борух Горин, председатель правления Еврейского музея и центра толерантности.

«Выставки, посвященные разным аспектам еврейских традиций — способ музея продемонстрировать посетителям, что незнакомая культура гостеприимна. Этот проект не только дает новые знания и показывает редкие артефакты; важная его задача — пригласить посетителя начать игру, стать участником совместного действия. Игра на стыке разных религий и мировоззрений даёт нам возможность самостоятельно исследовать мир чужих обычаев, обнаружить сходство и преемственность и, наконец, научиться взаимодействию и диалогу», — рассказала Кристина Краснянская, исполнительный директор Еврейского музея и центра толерантности.

Выставка интегрирована в основную экспозицию музея как игровое, увлекательное пространство, последовательно рассказывающее о различных аспектах взросления, воспитания и обучения: от рождения до бар- или бат-мицвы (еврейского совершеннолетия). Игры, учебники и традиционные атрибуты обрядов и ритуалов можно примерить или потрогать; они представлены наряду с первыми изданиями детских книг, иллюстрированных Эль Лисицким, Исааком Рыбаком, Меером Аксельродом. Вместе с ними выставка показывает исторические артефакты, происходящие из разных общин, начиная с XVII века и до наших дней.

Лия Чечик и Борух Горин

«Подготовка выставки заняла два года — мы решили начать с самых азов — формирования еврейской идентичности, с детства. Выставка продлится четыре месяца — от Хануки до Пурима — это два самых веселых праздника в еврейской традиции, полные ритуалов, обрядов и развлечений для детей. Архитектура выставки также имитирует настольную игру, где участнику предлагают передвигаться по заранее очерченному игровому полю. Таким образом, выставка имеет четкий план внутри основной экспозиции и зрителю остается лишь следовать ему», — рассказала Лия Чечик, куратор выставки.

Предметы для выставки предоставили Музей истории евреев России, Центр «Петербургская иудаика», Музей религии в Санкт-Петербурге, а также частные коллекции.

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