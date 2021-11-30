«Та самая яблоня». Последняя выставка искусствоведа Виталия Пацюкова

По стечению обстоятельств выставка «Та самая яблоня» оказалась последней для куратора и искусствоведа Виталия Владимировича Пацюкова (1939-2021).

Виталий Пацюков был куратором сотен художественных выставок, как локальных, так и международных. В своих проектах Виталий Владимирович объединял изобразительное искусство, музыку, поэзию, перфоманс, кинематограф и новые технологии.

Им написано большое количество текстов о проблемах и действующих лицах современной художественной сцены, от мэтров до начинающих авторов. Для ряда художников серьезный анализ их творчества и возможность участвовать в крупных проектах, посвящённых актуальным вопросам современного искусства, сыграли важную роль в их творческой карьере.

Над выставкой «Та самая яблоня» Виталий Владимирович работал уже из больницы. Высказывал свои идеи, обсуждал детали экспозиции в телефонных разговорах с супругой и художниками Еленой Утенковой-Тихоновой и Михаилом Тихоновым.

Выставка «Та самая яблоня» – своего рода путешествие в пространство своей семьи. Когда двое встречаются, сначала они видят только друг друга, но постепенно угол зрения расширяется. Оказывается, что за каждым стоят родители, близкие и дальние родственники и не только люди, но и ландшафт, земля, на которой жили и растили своих детей их предки.

В прошлое вернуться нельзя, но оно не исчезает в никуда, от него остаются маяки, по которым можно вернуться на его место. Таким маяком для художников стала старая яблоня, та самая, единственно уцелевшая.

Идея проекта берет свое начало из одноименной книги, у которой два автора: Елена Утенкова-Тихонова, Михаил Тихонов, и один герой – Андрюша, их сын. Но книга вышла из своих берегов, куратор Виталий Пацюков предложил поговорить о том же на других изобразительных языках – в реальном пространстве выставочного зала.

Выставка «Та самая яблоня» начнёт свою работу 3 декабря 2021 года в галерее «Беляево» объединения «Выставочные залы Москвы».

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