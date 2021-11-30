Театр классического балета приглашает на новогодний спектакль «Щелкунчик»

С 17 декабря 2021 по 5 января 2022 года Театр классического балета Натальи Касаткиной и Владимира Василева приглашает всех, на ставший уже традицией, балет «Щелкунчик»!

Какой Новый Год может быть без «Щелкунчика»?

Он вошел в нашем представлении в традиционный «рождественский набор» вместе с запахом мандаринов и оттаявшей хвои, боем курантов и предвкушением подарков. Под его знакомую музыку проходит добрая половина новогодних праздников. Он словно перекидывает для нас мостик в волшебство.

«Щелкунчик» уже давно стал частью мировой культуры, и именно с него начинается для большинства детей знакомство с миром танца. Поэтому для каждой балетной труппы очень важно иметь в репертуаре этот шедевр мировой классики и заботиться о высоком уровне его исполнения! И хотя отступать от привычной версии хореографы решаются не часто, у каждого театра он приобретает свои особенные черты и краски.

Не могли отказать себе в особом взгляде на знакомую сказку и постановщики «Щелкунчика» в Театре классического балета Наталья Касаткина и Владимир Василёв. С большим уважением и любовью к известной версии Василия Вайнонена, они сочинили свой спектакль, оставив в сохранности его шедевры хореографии. Касаткина и Василёв известны как раз созданием авторского театра и авторского репертуара. Рассказывать живые истории и раскрывать драматургию спектакля – отличительная черта их творческого почерка. Так и здесь, известной сказке Гофмана они постарались вернуть то, что осталось за рамками либретто. У них появляются новые персонажи, такие, например, как сестра главной героини Луиза и ее жених, королева Мышильда и ее семиглавый сын! А история Мари, ее взросление, становится главной линией сюжета.

Тем не менее – «Щелкунчик» это не только история, но и большой разнообразный дивертисмент, настоящая танцевальная феерия, в которую гением П.И.Чайковского включены ароматы со всего мира. Балет прекрасен тем, что находит своих адресатов в зрителях любого возраста. Очень простые ценности, но при этом самые важные, идущие из детства, семьи, тепла и любви близких, понятны и совсем маленьким зрителям, и повзрослевшим детям, не зависимо от того, сколько им лет. Игрушки, снежинки, серьезная мышиная война, экзотический колорит разных стран: все это вовлекает и очаровывает. И как вершина истории – свадьба Мари и Принца, классическое па-де-де и Вальс – один из главных символов классического балета! Эталонный пример требует эталонного исполнения.

Профессиональное мастерство солистов и артистов Театра классического балета дает зрителям возможность увидеть хореографию в том качестве, которого можно добиться только в постоянной балетной труппе, располагающей прекрасными педагогами и возможностями для репетиционного процесса.

В этом году Театр классического балета Натальи Касаткиной и Владимира Василёва дает 25 представлений «Щелкунчика» в новогодней Москве. Главные партии исполнят ведущие солисты труппы. Спектакль прекрасно подойдет для семейных визитов в театр, потому что и маленькие, и взрослые зрители найдут в нем для себя что-то интересное, так же как среди персонажей на сцене будут танцевать дети, родители и бабушка с дедушкой. И даже Дед Мороз со Снегурочкой и Снеговиком появятся в этом балете. Чего только не увидишь под новогодней елкой!

Подробнее на сайте театра – https://classicalballet.ru .

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