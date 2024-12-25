Как стать звездой новогодней вечеринки 2025: зелёный и медь для модного образа

По мнению Дениса Еремкина, Члена Творческого союза художников России, Заведующий кафедрой «Дизайн костюма» Московского художественно-промышленного института (МХПИ), в новогоднюю ночь 2024-2025 стоит отдать предпочтение природным оттенкам и натуральным тканям. Символ года — Зеленая Деревянная Змея — диктует свои правила в выборе праздничного наряда.

В цветовой гамме преобладают оттенки зеленого — от благородного изумрудного до спокойного оливкового. Эти тона можно дополнить металлическими акцентами, но в этом году стоит избегать классического золота и серебра, отдавая предпочтение более сложным оттенкам бронзы и состаренной меди. Также актуальны природные коричневые тона и оттенки дерева, которые символизируют стабильность.

При выборе ткани эксперт рекомендует обратить внимание на натуральные материалы — шелк, бархат, атлас. Особенно выигрышно будут смотреться ткани с легким перламутровым блеском или металлическим эффектом. Важно избегать слишком кричащих синтетических материалов с избыточным блеском.

В фасонах вечерних платьев актуальны несколько ключевых тенденций. Особое внимание стоит уделить асимметричным моделям — платьям с одним открытым плечом или асимметричным подолом. Такой крой добавляет образу загадочности и элегантности. Плиссированные платья также остаются в тренде — они могут быть как полностью выполнены в технике плиссе, так и иметь отдельные плиссированные элементы.

Для любительниц классики отличным выбором станет платье-комбинация из струящегося шелка или атласа. Его можно дополнить накидкой из легкой ткани или жакетом свободного кроя. Бархатные платья также не теряют актуальности — этот благородный материал как нельзя лучше подходит для новогодней ночи.

При выборе длины нет строгих ограничений — допустимы как миди, так и макси варианты. Однако эксперт отмечает, что длинные платья смотрятся более торжественно и уместно для новогоднего празднования. При этом важно учитывать особенности фигуры и место проведения праздника.

В аксессуарах рекомендуется соблюдать умеренность. Достаточно выбрать несколько ключевых элементов — например, эффектные серьги или браслет. Украшения могут быть выполнены в тех же сложных металлических оттенках, что и основной наряд.

Для создания целостного образа важно уделить внимание обуви. В этом году актуальна обувь с металлическим блеском или в нейтральных тонах. При этом главным критерием выбора должно быть удобство, ведь новогодняя ночь предполагает долгое празднование.

Эксперт подчеркивает, что при создании праздничного образа важно сохранять чувство меры. Лучше выбрать один эффектный элемент — будь то необычный крой платья, роскошная ткань или интересный цвет, чем пытаться совместить все тренды одновременно. Такой подход позволит создать элегантный и гармоничный образ, в котором будет комфортно встречать Новый год.