TWO EAGLES представил коллекцию Fall/Winter

Российский бренд сумок и аксессуаров Two eagles, использующий в качестве ткани для своих изделий натуральный шёлк ручной работы, сотканный по старинным технологиям, выпустил новую коллекцию Fall/Winter’2024-2025.

В этой коллекции представлены изделия с тигровым анималистическим узором в двух оттенках.

Также в коллекцию вошли сумки и аксессуары с орнаментом «монограмма» в сочетании небесно-голубого и шоколадного цветов.

Изделия из коллекции можно было также увидеть на последней Московской неделе моды прошедшей в столице в октябре.

Фото предоставленно пресс-службой бренда Two eagles