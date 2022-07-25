Okko покажет прямую трансляцию финала конкурса «Мисс Россия»

Okko проведет прямую трансляцию ежегодного конкурса красоты «Мисс Россия». Событие состоится 25 июля и будет доступно в онлайн-кинотеатре бесплатно.

«Мисс Россия» — крупнейший и самый значимый конкурс красоты в нашей стране. Отборочные туры проходят во всех субъектах Российской Федерации, ежегодно привлекая порядка 80 000 претенденток. По условиям отбора претендовать на участие в «Мисс Россия» могут незамужние девушки в возрасте от 18 до 23 лет ростом от 173 см. В финале конкурса 2022 года принимают участие 25 претенденток, среди которых представительницы Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Ялты, Казани, Оренбурга, Перми, Челябинска и других регионов.

«Мисс Россия» обладает эксклюзивными правами на представление России на крупнейших международных конкурсах красоты «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная». Истоки конкурса берут свое начало в 20-х годах прошлого века во Франции, где проходил отбор на звание самой красивой девушки из числа российских эмигранток.



Анастасия Беляк, директор конкурса «Мисс Россия»:

– В этом году финал “Мисс Россия 2022” пройдёт в онлайне формате. Впервые в истории конкурсов красоты мы использовали уникальную технологию дополненной реальности при подготовке финальной церемонии. Зрителей ждёт яркое и неповторимое шоу с двадцатью пятью потрясающими участницами и популярными российскими артистами. Мы рады, что в этом году поклонники конкурса увидят финал «Мисс Россия 2022» на одной из самых современных и технологичных онлайн-платформ страны. Каждый из вас сможет стать полноценным участником этого грандиозного праздника красоты и получить удовольствие от нового качественного формата, который мы представим в онлайн-кинотеатре Okko!

Трансляция финала конкурса «Мисс Россия» состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Okko 25 июля в 21:00.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.