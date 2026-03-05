Как женщины видят идеальное 8 Марта

В преддверии Международного женского дня онлайн-кинотеатр «КИОН» и торговая сеть «Перекресток» провели совместное исследование и выяснили, что хотели бы получить россиянки в подарок и каким они видят идеальное 8 Марта.

Подарок на 8 Марта ждут почти 80% женщин, однако для части респонденток важнее внимание со стороны близких — 16,2%. Не считают этот день поводом для подарков лишь 4,1%. Самыми желанными остаются практичные и полезные подарки (23,6%), а также варианты «для себя» в категориях красоты, ухода и хобби (21,5%). Среди наименее желанных вариантов – случайный набор из супермаркета (33,3%), «дежурный» букет без личного смысла (22,4%) и подарки с намеком на возраст или внешность (20,9%).

Говоря об идеальном формате праздника, женщины чаще всего выбирали совместный вечер с близкими за просмотром фильма (28,9%), возможность просто выделить время для себя (22,7%) или романтический ужин с партнёром в ресторане (19,2%).

Отвечая на вопрос, в образе какой культовой героини они хотели бы провести 8 Марта, респондентки чаще всего выбирали сценарий с семейным теплом и простыми радостями, как у Нади из фильма «Любовь и голуби» (18,6% опрошенных). Провести день легко, красиво и с самоиронией, как Бриджит Джонс из фильма «Дневник Бриджит Джонс», хотели бы 18% женщин. Атмосферу уюта и искренних чувств, как у Катерины Тихомировой из фильма «Москва слезам не верит, выбрали 17,7% россиянок, а устроить идеальный праздник по своим правилам, как Кэрри Брэдшоу из сериала «Секс в большом городе», – хотели бы 8,8% из них.

Результаты исследования показывают, что для многих женщин 8 Марта становится возможностью снизить повседневную нагрузку, провести время в комфортном формате и уделить внимание себе и близким.