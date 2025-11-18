Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

Домой366INFO.RUМетодические рекомендации по преподаванию штриховки в художественной школе

Методические рекомендации по преподаванию штриховки в художественной школе

editor
By editor
71
штриховка

Штриховка — это фундаментальная техника в академическом рисунке, представляющая собой не просто набор линий, а основной способ передачи формы, объема, светотени и фактуры изображаемого объекта. Грамотное владение штрихом является признаком художественного мастерства. Цель данной статьи — помочь ученику и преподавателю сформировать подход к освоению навыка.

Виды штриховки: от простого к сложному

Обучение штриховке должно быть поэтапным, где каждый последующий вид техники основывается на предыдущем.

Простая штриховка (линейная)

Это базовый уровень, где ученики учатся наносить параллельные линии с одинаковым интервалом. Задача — добиться равномерного нажима на карандаш: линии должны быть прямыми, одинаковыми по тону и толщине, без «крючков» на концах. Упражнение развивает «постановку руки».

Перекрестная штриховка

Следующий шаг — наложение нескольких слоев простой штриховки под разными углами.  Важно учить научить обучающихся менять угол наклона, избегая эффекта пересечения под прямым углом в 90 градусов.

Штриховка для построения формы

  • По форме: Штрих повторяет изгиб поверхности (например, по окружности шара или граням куба).
  • Разнонаправленная: Длина, толщина и направление линий постоянно меняются в зависимости от анатомии или конструкции объекта, создавая живой, динамичный рисунок.
  • Комбинированная: Сочетание всех видов для передачи сложных фактур (мягкость ткани, блеск металла, шероховатость камня).

Ключевые принципы и методические советы

  • Постановка руки и корпуса. Начните с упражнений «от плеча» (движения от локтя), а не «от запястья». Рисование длинных линий на мольберте всей рукой позволяет добиться большей свободы и плавности. Короткие штрихи для детализации выполняются кистью руки.
  • Контроль нажима. Объясните важность градации нажима. Легкое касание для светов, уверенное давление для теней. Упражнение «растяжка тона» (от самого светлого к самому темному на одном прямоугольнике) идеально подходит для отработки этого навыка.
  • Чистота штриха и «прикосновение». Штрихи должны ложиться четко, не «замазывая» бумагу. Карандаш должен касаться листа, а не впиваться в него. Обращайте внимание учеников не проводить по одному месту несколько раз без необходимости — это создает грязь на бумаге.
  • Работа с тоном и контрастом. Штриховка — это язык тона. Ученик должен научиться «читать» натуру, выделяя основные плоскости: свет, полутень, тень, рефлекс, блик. Рисунок должен «читать» даже с большого расстояния за счет правильно выстроенного контраста.

Последовательность ведения работы

  • От общего к частному: Начинать с легкой прокладки тона большими плоскостями, определяя основные тени.
  • Постепенное усложнение: Углублять тон, переходя от крупных форм к более мелким.
  • Синтез: На финальном этапе работа ведется над всем рисунком одновременно, чтобы избежать «заштампованности» отдельных участков.
  • Анализ формы. Прежде чем штриховать, ученик должен понять, что он рисует. Разберите геометрическую основу объекта. Штрих, идущий поперек формы, зрительно разрушает её.

Типичные ошибки начинающих и их решение

  • «Волосатый» контур: Контур объекта состоит из множества коротких, робких линий.

Решение: Упражнения на проведение уверенных, длинных линий.

  • «Грязь» и «замазанность»: Результат безконтрольного растирания штриха или использования слишком мягких карандашей на ранних этапах.

Решение: Запрет на растирание штриха пальцем или растушевкой до полного освоения техники. Работа твердыми карандашами.

Альбрехт Дюрер. Гравюра руки. Ксилография
Альбрехт Дюрер. Гравюра руки. Ксилография
  • Отсутствие тонального разнообразия: Рисунок выглядит серым и плоским.

Решение: Упражнения на создание тональных шкал из 7-9 градаций. Копирование мастеров рисунка (Дюрер, Леонардо да Винчи, Микеланджело) для анализа их тональных решений.

  • Механистичность: Штрихи уложены ровно, но безжизненно, не раскрывают форму.

Решение: Рисование простых гипсовых геометрических тел с акцентом на то, как штрих формирует их объем. Быстрые зарисовки — наброски, где нет времени на «ровность», а есть задача схватить суть формы.

Обучение штриховке не должно преподавателем и учеником восприниматься однообразным и рутинным процессом.

Педагогу важно сочетать строгие академические упражнения с творческими заданиями, показывая, что штрих — это выразительное средство, почерк художника. Постепенное, методичное освоение каждого вида штриховки заложит прочный фундамент, на котором в дальнейшем будет строиться все мастерство.

Ольга НЕСНОВА, педагог, член ТСХР, общественный деятель, руководитель Творческой мастерской бренда NESNOVA™, преподаватель Пушкинской ДШИ

Предыдущая статья
Ксения Дежнева и Даниил Беспалов выпустили клип на композицию «Родина моя»

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru