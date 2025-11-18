Методические рекомендации по преподаванию штриховки в художественной школе

Штриховка — это фундаментальная техника в академическом рисунке, представляющая собой не просто набор линий, а основной способ передачи формы, объема, светотени и фактуры изображаемого объекта. Грамотное владение штрихом является признаком художественного мастерства. Цель данной статьи — помочь ученику и преподавателю сформировать подход к освоению навыка.
Виды штриховки: от простого к сложному
Обучение штриховке должно быть поэтапным, где каждый последующий вид техники основывается на предыдущем.
Простая штриховка (линейная)
Это базовый уровень, где ученики учатся наносить параллельные линии с одинаковым интервалом. Задача — добиться равномерного нажима на карандаш: линии должны быть прямыми, одинаковыми по тону и толщине, без «крючков» на концах. Упражнение развивает «постановку руки».
Перекрестная штриховка
Следующий шаг — наложение нескольких слоев простой штриховки под разными углами. Важно учить научить обучающихся менять угол наклона, избегая эффекта пересечения под прямым углом в 90 градусов.
Штриховка для построения формы
- По форме: Штрих повторяет изгиб поверхности (например, по окружности шара или граням куба).
- Разнонаправленная: Длина, толщина и направление линий постоянно меняются в зависимости от анатомии или конструкции объекта, создавая живой, динамичный рисунок.
- Комбинированная: Сочетание всех видов для передачи сложных фактур (мягкость ткани, блеск металла, шероховатость камня).
Ключевые принципы и методические советы
- Постановка руки и корпуса. Начните с упражнений «от плеча» (движения от локтя), а не «от запястья». Рисование длинных линий на мольберте всей рукой позволяет добиться большей свободы и плавности. Короткие штрихи для детализации выполняются кистью руки.
- Контроль нажима. Объясните важность градации нажима. Легкое касание для светов, уверенное давление для теней. Упражнение «растяжка тона» (от самого светлого к самому темному на одном прямоугольнике) идеально подходит для отработки этого навыка.
- Чистота штриха и «прикосновение». Штрихи должны ложиться четко, не «замазывая» бумагу. Карандаш должен касаться листа, а не впиваться в него. Обращайте внимание учеников не проводить по одному месту несколько раз без необходимости — это создает грязь на бумаге.
- Работа с тоном и контрастом. Штриховка — это язык тона. Ученик должен научиться «читать» натуру, выделяя основные плоскости: свет, полутень, тень, рефлекс, блик. Рисунок должен «читать» даже с большого расстояния за счет правильно выстроенного контраста.
Последовательность ведения работы
- От общего к частному: Начинать с легкой прокладки тона большими плоскостями, определяя основные тени.
- Постепенное усложнение: Углублять тон, переходя от крупных форм к более мелким.
- Синтез: На финальном этапе работа ведется над всем рисунком одновременно, чтобы избежать «заштампованности» отдельных участков.
- Анализ формы. Прежде чем штриховать, ученик должен понять, что он рисует. Разберите геометрическую основу объекта. Штрих, идущий поперек формы, зрительно разрушает её.
Типичные ошибки начинающих и их решение
- «Волосатый» контур: Контур объекта состоит из множества коротких, робких линий.
Решение: Упражнения на проведение уверенных, длинных линий.
- «Грязь» и «замазанность»: Результат безконтрольного растирания штриха или использования слишком мягких карандашей на ранних этапах.
Решение: Запрет на растирание штриха пальцем или растушевкой до полного освоения техники. Работа твердыми карандашами.
- Отсутствие тонального разнообразия: Рисунок выглядит серым и плоским.
Решение: Упражнения на создание тональных шкал из 7-9 градаций. Копирование мастеров рисунка (Дюрер, Леонардо да Винчи, Микеланджело) для анализа их тональных решений.
- Механистичность: Штрихи уложены ровно, но безжизненно, не раскрывают форму.
Решение: Рисование простых гипсовых геометрических тел с акцентом на то, как штрих формирует их объем. Быстрые зарисовки — наброски, где нет времени на «ровность», а есть задача схватить суть формы.
Обучение штриховке не должно преподавателем и учеником восприниматься однообразным и рутинным процессом.
Педагогу важно сочетать строгие академические упражнения с творческими заданиями, показывая, что штрих — это выразительное средство, почерк художника. Постепенное, методичное освоение каждого вида штриховки заложит прочный фундамент, на котором в дальнейшем будет строиться все мастерство.
Ольга НЕСНОВА, педагог, член ТСХР, общественный деятель, руководитель Творческой мастерской бренда NESNOVA™, преподаватель Пушкинской ДШИ