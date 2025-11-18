Методические рекомендации по преподаванию штриховки в художественной школе

Штриховка — это фундаментальная техника в академическом рисунке, представляющая собой не просто набор линий, а основной способ передачи формы, объема, светотени и фактуры изображаемого объекта. Грамотное владение штрихом является признаком художественного мастерства. Цель данной статьи — помочь ученику и преподавателю сформировать подход к освоению навыка.

Виды штриховки: от простого к сложному

Обучение штриховке должно быть поэтапным, где каждый последующий вид техники основывается на предыдущем.

Простая штриховка (линейная)

Это базовый уровень, где ученики учатся наносить параллельные линии с одинаковым интервалом. Задача — добиться равномерного нажима на карандаш: линии должны быть прямыми, одинаковыми по тону и толщине, без «крючков» на концах. Упражнение развивает «постановку руки».

Перекрестная штриховка

Следующий шаг — наложение нескольких слоев простой штриховки под разными углами. Важно учить научить обучающихся менять угол наклона, избегая эффекта пересечения под прямым углом в 90 градусов.

Штриховка для построения формы

По форме: Штрих повторяет изгиб поверхности (например, по окружности шара или граням куба).

Штрих повторяет изгиб поверхности (например, по окружности шара или граням куба). Разнонаправленная: Длина, толщина и направление линий постоянно меняются в зависимости от анатомии или конструкции объекта, создавая живой, динамичный рисунок.

Длина, толщина и направление линий постоянно меняются в зависимости от анатомии или конструкции объекта, создавая живой, динамичный рисунок. Комбинированная: Сочетание всех видов для передачи сложных фактур (мягкость ткани, блеск металла, шероховатость камня).

Ключевые принципы и методические советы

Постановка руки и корпуса. Начните с упражнений «от плеча» (движения от локтя), а не «от запястья». Рисование длинных линий на мольберте всей рукой позволяет добиться большей свободы и плавности. Короткие штрихи для детализации выполняются кистью руки.

Контроль нажима. Объясните важность градации нажима. Легкое касание для светов, уверенное давление для теней. Упражнение «растяжка тона» (от самого светлого к самому темному на одном прямоугольнике) идеально подходит для отработки этого навыка.

Чистота штриха и «прикосновение». Штрихи должны ложиться четко, не «замазывая» бумагу. Карандаш должен касаться листа, а не впиваться в него. Обращайте внимание учеников не проводить по одному месту несколько раз без необходимости — это создает грязь на бумаге.

Работа с тоном и контрастом. Штриховка — это язык тона. Ученик должен научиться «читать» натуру, выделяя основные плоскости: свет, полутень, тень, рефлекс, блик. Рисунок должен «читать» даже с большого расстояния за счет правильно выстроенного контраста.

Последовательность ведения работы

От общего к частному: Начинать с легкой прокладки тона большими плоскостями, определяя основные тени.

Постепенное усложнение: Углублять тон, переходя от крупных форм к более мелким.

Синтез: На финальном этапе работа ведется над всем рисунком одновременно, чтобы избежать «заштампованности» отдельных участков.

Анализ формы. Прежде чем штриховать, ученик должен понять, что он рисует. Разберите геометрическую основу объекта. Штрих, идущий поперек формы, зрительно разрушает её.

Типичные ошибки начинающих и их решение

«Волосатый» контур: Контур объекта состоит из множества коротких, робких линий.

Решение: Упражнения на проведение уверенных, длинных линий.

«Грязь» и «замазанность»: Результат безконтрольного растирания штриха или использования слишком мягких карандашей на ранних этапах.

Решение: Запрет на растирание штриха пальцем или растушевкой до полного освоения техники. Работа твердыми карандашами.

Отсутствие тонального разнообразия: Рисунок выглядит серым и плоским.

Решение: Упражнения на создание тональных шкал из 7-9 градаций. Копирование мастеров рисунка (Дюрер, Леонардо да Винчи, Микеланджело) для анализа их тональных решений.

Механистичность: Штрихи уложены ровно, но безжизненно, не раскрывают форму.

Решение: Рисование простых гипсовых геометрических тел с акцентом на то, как штрих формирует их объем. Быстрые зарисовки — наброски, где нет времени на «ровность», а есть задача схватить суть формы.

Обучение штриховке не должно преподавателем и учеником восприниматься однообразным и рутинным процессом.

Педагогу важно сочетать строгие академические упражнения с творческими заданиями, показывая, что штрих — это выразительное средство, почерк художника. Постепенное, методичное освоение каждого вида штриховки заложит прочный фундамент, на котором в дальнейшем будет строиться все мастерство.

Ольга НЕСНОВА, педагог, член ТСХР, общественный деятель, руководитель Творческой мастерской бренда NESNOVA™, преподаватель Пушкинской ДШИ