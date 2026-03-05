РАСПРОДАЖА

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

«Русский соболь» и магматический камень в центре Москвы

Кленовый двор элитного квартала Тишинский бульвар
Изображение предоставлено пресс-службой Sminex

Чтобы отточить детали архитектуры «Тишинского бульвара»: оценить качество материалов, сочетание цветов и фактур, отработать узлы крепления, — Sminex возвёл полноформатный фрагмент каждого из 12 строящихся корпусов. Команда проанализировала более 50 вариантов фасадных материалов. Свои дома девелопер создаёт по фирменному подходу Fine Development, тщательно прорабатывая каждое решение.

«Мы завершили монолит двух корпусов в Кленовом дворе. На фасаде первого из них сочетаются два материала. Цоколь и первый этаж облицовываем елизовским гранитом. За благородный тёмно-шоколадный оттенок его называют „Русский соболь“. Выше применяем светло-бежевый известняк Vratza, который доставляем из Болгарии. В смежном корпусе основным материалом отделки выбрали камень габбро, образующийся при кристаллизации магмы. Им же облицованы, например, колонны здания Российской государственной библиотеки в Москве. Наш камень мы подвергли шлифовке и нанесли объёмный волновой рисунок с помощью 3D-резки», — рассказал вице-президент по строительству Sminex Георгий Иванов.

Волновой орнамент для фасадов корпуса девелопер выбирал 1,5 года более чем из 20 эскизов. Процесс его нанесения на все 5 200 панелей занял 3 900 часов. Оконные витражи и выступающие элементы балконов Sminex оформляет анодированным алюминием. Его тёплый золотистый оттенок создан специально для «Тишинского бульвара».

