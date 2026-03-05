«Русский соболь» и магматический камень в центре Москвы

Чтобы отточить детали архитектуры «Тишинского бульвара»: оценить качество материалов, сочетание цветов и фактур, отработать узлы крепления, — Sminex возвёл полноформатный фрагмент каждого из 12 строящихся корпусов. Команда проанализировала более 50 вариантов фасадных материалов. Свои дома девелопер создаёт по фирменному подходу Fine Development, тщательно прорабатывая каждое решение.

«Мы завершили монолит двух корпусов в Кленовом дворе. На фасаде первого из них сочетаются два материала. Цоколь и первый этаж облицовываем елизовским гранитом. За благородный тёмно-шоколадный оттенок его называют „Русский соболь“. Выше применяем светло-бежевый известняк Vratza, который доставляем из Болгарии. В смежном корпусе основным материалом отделки выбрали камень габбро, образующийся при кристаллизации магмы. Им же облицованы, например, колонны здания Российской государственной библиотеки в Москве. Наш камень мы подвергли шлифовке и нанесли объёмный волновой рисунок с помощью 3D-резки», — рассказал вице-президент по строительству Sminex Георгий Иванов.

Волновой орнамент для фасадов корпуса девелопер выбирал 1,5 года более чем из 20 эскизов. Процесс его нанесения на все 5 200 панелей занял 3 900 часов. Оконные витражи и выступающие элементы балконов Sminex оформляет анодированным алюминием. Его тёплый золотистый оттенок создан специально для «Тишинского бульвара».