Какие музеи посетить бесплатно на ВДНХ

Музейный город ВДНХ — одна из центральных точек притяжения москвичей и гостей столицы, крупнейший комплекс музейно-выставочных площадок страны. В 2023 году проект объединил 25 музеев на одной территории. Специально для гостей Выставки составили подборку объектов Музейного города, которые можно посетить совершенно бесплатно.

Гостям рекомендуют посетить павильон «АТОМ». Это самый крупный в России просветительский комплекс, посвященный ядерной промышленности. Здесь можно погрузиться в историю науки, узнать об использовании энергии атома в мирных и оборонных целях, о современном состоянии атомной промышленности и ее перспективах. В конференц-зале павильона проходят лекции ученых, встречи с популяризаторами науки и представителями отрасли, а в собственной лаборатории — мастер-классы и демонстрация опытов.

Новое образовательно-выставочное пространство СИБУРа Дом полимеров познакомит с нефтегазохимией и современными синтетическими материалами. Здесь можно узнать о новых технологиях, реализации инициатив устойчивого развития и экологической культуры, многообразия и инклюзии, проектах в области развития туристского потенциала регионов России.

Посетить бесплатно можно Музей кино, где хранится первый «Оскар» отечественных кинематографистов. Также здесь находятся свыше 200 тысяч экспонатов с конца XIX века и по сегодняшний день: костюмы, фотографии, афиши и плакаты, диафильмы, редкие книги, кино- и фототехника. Открыта к посещению новая интерактивная выставка «Наши люди. Вселенная персонажей Леонида Гайдая», посвященная 100-летию со дня рождения российского кинорежиссера.

Посетителям стоит заглянуть в Музей Востока с его богатой экспозицией. Сейчас здесь продемонстрировано более ста произведений современного искусства последней четверти XX и XXI веков из коллекций музея и его северокавказского филиала. В выставочном зале представлено изобразительное и декоративно-прикладное искусство Адыгеи, графика художников Дагестана, живопись и графические этюды, посвященные Дальнему Востоку, косторезное искусство Якутии и Чукотки, резной камень тувинских мастеров, скульптура, керамика, мозаичные панно авторов из Бурятии.

Не менее интересный объект со свободным входом — исторический парк «Россия — моя история». В павильоне открыта экспозиция «Просвещение/Десятилетие науки и технологий» в рамках Международной выставки-форума «Россия».

В павильоне №25 «Нефть» можно познакомиться с выставкой «История развития нефтяной промышленности России», узнать о полном производственном цикле нефтяной компании — от добычи до переработки и реализации.

Павильон «Макет Москвы» — один из самых посещаемых объектов Музейного города, занимающий площадь 429 кв. м — это центральная часть города с 23 тысячами зданий и сооружений в масштабе 1:400. Здесь для посетителей регулярно проводятся обзорные и тематические видеоэкскурсии, светотехнические шоу, фотовыставки, а также работает VR-аттракцион «Полет над макетом Москвы».

19 тематических экспозиций Музея городского хозяйства Москвы показывают, как устроен огромный и сложный механизм — городское хозяйство столицы. Так как музей интерактивный, всеми экспонатами можно управлять.

В павильоне «Умный город» можно познакомиться с передовыми информационными технологиями столицы. На территории площадью 1600 кв. м расположены мультимедийная выставка, VR-кинотеатр, конференц-зал для проведения мероприятий и 5G-демоцентр.

Кроме того, ВДНХ приглашает бесплатно посетить Выставочно-торговые центры стран СНГ. Здесь гости узнают о национальных культурах, традициях и искусстве различных народов.