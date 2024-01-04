В Старом Английском дворе открылась выставка «Абиссинские песни. Рождество»

Что такое Абиссиния? Так называли и называют до сих пор Эфиопию, страну, которая никогда не была европейской колонией, хотя в ней побывали португальцы, итальянцы, англичане. В подклете Старого Английского двора, что на Варварке, представлена не только рождественская история Эфиопии, но и история страны.

Христианство – основная религия данной страны, крест – наиболее почитаемый религиозный символ. Кресты представлены на миниатюрной, но крайне содержательной выставке. Двухчастная икона-складень с сюжетом рождения младенца и бегства в Египет представлены на экспозиции. Предметы из частной коллекции – важная страница выставки о культуре дивной страны Восточной Африки: плетеная посуда, сокотрийский ладан и, конечно, история, связанная с кофе – данный напиток, столь популярный в Европе и России далеко не один век, пришёл именно с Эфиопского нагорья.

В Абиссинии бывал Николай Гумилёв, там же в 1927 году побывал с экспедицией Николай Вавилов. В Абиссинии он собрал образцы семян сельскохозяйственных культур. Учёный, чей путь по Эфиопии был далеко не таким простым (караван состоял из 11 мулов, 12 человек с 7 ружьями, 2 копьями, 2 револьверами, ибо Голубой Нил кишел крокодилами и скорпионами), привёз 250 оригинальных образцов (некоторые могут созревать даже в Заполярье)! Много интересного можно узнать и о Михаиле Бабичеве (1908-1964) – основателе гражданской авиации в Эфиопии, похороненном на Кладбище Героев в Аддис-Абебе недалеко от собора Святой Троицы. Весьма знаменательна надпись на могиле: «Здесь покоится первый эфиопский лётчик».

Познавательные страницы об Эфиопии открываются посредством мультимедийной экспозиции. Над выставкой работали учёные Института Востоковедения РАН (интервью с Валерией Куватовой, научным сотрудником Института, можно послушать), сотрудники Музея русской иконы (очень многие экспонаты для выставки предоставлены данным музеем), большой вклад в экспозицию внёс и Ангесса Дуга Чала – консультант африканских дипломатов в России, кандидат философских наук. История, география, религия, культура Эфиопии и её связь с внешним миром на протяжении веков – в Зарядье, в центре Москвы. Безусловно, обязательны к прослушиванию абиссинские рождественские песни.

Марина АБРАМОВА