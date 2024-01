Анна Жарова. Актриса и певица – две грани непревзойденной творческой личности

Анна Жарова - актриса театра Алексея Рыбникова и певица под псевдонимом ZHARA! Все песни молодой исполнительницы выделяются своими сильными текстами, наполненными глубоким смыслом пережитых эмоций.

ZHARA - талантливая исполнительница, которая радует своих поклонников новыми треками в жанре поп. Ее последний совместный трек с Denis MILAY под названием «One day with you» получил огромную популярность и заслуженно попал в плейлист «Источник: поп» в сервисе Яндекс Музыка. Этот трек отличается свежим звучанием и захватывающей энергетикой, которая не оставит равнодушными любителей поп-музыки. Как только вы услышите эту мелодию, она навсегда останется в вашей памяти, вызывая только положительные эмоции и желание возвращаться к ней снова и снова.

Актриса и певица – две грани одной непревзойденной творческой личности, которая способна перенести нас в мир красоты, эмоций и истинного искусства. Благодаря своему обширному опыту и профессионализму, Анна уже успела завоевать сердца публики. В новом году амбициозная молодая исполнительница не собирается останавливаться и будет продолжать радовать своим творчеством своих слушателей.

Анна не только занимается творчеством, но и делится своими знаниями и опытом в области вокала. В настоящее время она работает преподавателем по вокалу в Музыкальной лаборатории Эра.

– Расскажите кратко о себе и чем сейчас вы занимаетесь?

– Сегодня я воплощаю в себе три виды искусства: актриса, певица и педагог по вокалу. Каждый день я радостно и с полной отдачей реализую свои таланты, погружаясь в разные сферы выражения искусства. Я являюсь актрисой театра Алексея Рыбникова. Благодаря актерскому мастерству я способна превращаться в различные персонажи и передавать их эмоции через свою игру. Как певица, я использую свой голос для передачи разнообразных музыкальных жанров и настроений, выступая под псевдонимом ZHARA. Мое песни наполнены эмоциональностью и сильным чувством под названием любовь. Наконец, как педагог по вокалу, я делюсь своими знаниями и опытом с теми, кто стремится развивать свой музыкальный потенциал. Моя методика обучения основана на индивидуальном подходе к каждому ученику, учитывая их уникальные возможности и цели. Сочетание трех моих профессий позволяет мне не только расширять свой художественный диапазон, но и вдохновлять других к поиску собственного внутреннего голоса и самовыражения через искусство.

– У вас есть профессиональное образование? Что вы окончили?

– Да, у меня профессиональное музыкальное образование. Я окончила Российскую Академию музыки имени Гнесиных, факультет эстрады по эстрадно-джазовому направлению.

– Вы сами пишете музыку и тексты к своим песням?

– Уже как год я пишу свои песни полностью сама. Меня вдохновляет тема любви. Песни о любви обладают особым очарованием, так как они могут захватывать разнообразные аспекты этого сильного и сложного чувства.

– У вас вышел недавно совместный трек, расскажите подробнее?

– Да, у меня вышел совместный трек с Denis MILAY под названием "One day with you", который попал в плейлист "Источник: поп" в сервисе Яндекс Музыка. Этот трек отличается свежим звучанием и захватывающей энергетикой, которая не оставит равнодушными любителей поп-музыки. Как только вы услышите эту мелодию, она навсегда останется в вашей памяти, вызывая только положительные эмоции и желание возвращаться к ней снова и снова. Кстати, я впервые решилась выпустить трек на английском языке!

– Почему именно на английском?

– Это все Denis MILAY.

– Вы работаете с одними и теми же людьми? У вас есть своя творческая команда?

– У нас сложилась настоящая команда профессионалов, с которыми мы делаем треки и снимаем клипы. Я благодарна каждому из них и счастлива, что наши пути когда-то пересеклись. и мы смогли создать эту команду. Каждый из нас вносит свою уникальность и талант в нашу работу, и вместе мы создаем настоящие произведения искусства. Мы взаимно вдохновляем друг друга и поддерживаем в творческих начинаниях. Наша команда - это не только профессиональное сообщество, но и дружная семья, где мы всегда можем найти поддержку и понимание.

– Кем вы мечтали стать в детстве?

– Меня готовили стать балериной. Я занималась в академии при Большом театре, но, к сожалению, так сложились обстоятельства, что из балета меня забрали родители. Балет может быть прекрасным искусством, которое остается с вами на всю жизнь, даже если вы решите не становиться профессиональной балериной, и во мне это отражено. Я очень грациозная, всегда держу спину ровно (а это для девушки очень важно), также балет дал мне прекрасную дисциплину.

– Ваша самая характерная черта?

– Я очень упертая, наверное, я отражение настоящего козерога. Для меня именно упорство является одним из ключевых факторов в достижении целей. Без постоянного стремления и решимости продолжать действовать, даже когда возникают трудности и препятствия, может быть затруднено. Упорство позволяет пережить неудачи, учиться на своих ошибках и продолжать двигаться вперед, даже когда пути к достижению цели кажутся трудными. Это качество помогает мне развивать волю, настойчивость и дисциплину, что в свою очередь способствует конечным успехам и результатам в моем творчестве и в музыке.

– За что в вашей жизни вы чувствуете наибольшую благодарность?

– Конечно же, семья. Семья - это надежный опорный камень, который всегда поддерживает меня, даря силу и вдохновение. Неважно, в каких сферах жизни я себя проявляю или какие достижения я имею, моя семья всегда оказывает мне поддержку и помогает преодолевать любые трудности. Особенная поддержка всегда шла и идет от моей мамочки! Когда я сомневаюсь в своих силах и борюсь с низкой самооценкой, моя мама всегда готова протянуть мне руку помощи. Я ее очень люблю и безмерно ей благодарна за это!

– Вы гастролируете?

– Да, конечно! В конце января мы поедем с театром на гастроли со спектаклем «Юнона и авось».

– Легко ли совмещать театр и сольную карьеру, а также успевать преподать?

– С самого детства я привыкла вести активный образ жизни и совмещать разные виды деятельности. Для меня очень важно качество моей работы и пока мне его удается сохранять и поддерживать во всех сферах.

– Вы даете частные уроки вокала?

– Раньше я преподавала частно на дому, но уже как три года я работаю в Музыкальной лаборатории Эра. Мы находимся в трех минутах от метро ВДНХ в гостинице Космос. Я считаю, что это просто идеальное расположение. Там я преподаю вокал, а также детское музыкальное развитие.

– Что для вас важно в вашем творчестве?

– Для меня важно признание и обратная взять от слушателей, видеть, что мое творчество попадает в сердца людей. И, конечно, же я готова развиваться бесконечно, чтобы становится лучше и лучше.