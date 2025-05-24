«Калейдоскоп»: Артём Кинг презентовал новый трек

Музыкальная история о любви нашла свой отклик в сердцах слушателей благодаря простому и близкому сюжету, а также приятной мелодии и запоминающимся припевам.

«Калейдоскоп» — новый трек Артёма Кинга, каждая строчка в котором — осколки разбитого стекла, складывающиеся в болезненную картину из воспоминаний и утраченной близости. Это диалог с той, кто остался в прошлом, но чей образ до сих пор жжет изнутри.

Трек балансирует между нежностью и отчаянием, в тексте — ностальгия по ушедшим счастливым дням, а музыка навевает легкую грусть, заставляя задуматься о том, кто нам действительно дорог.

«К тебе автостопом,

Чувства — калейдоскоп,

Ты — мой заскок,

В сердце сидит осколок…»

Артём Кинг — музыкант, громко заявивший о себе в 2020 году. Одним из самых значимых его релизов стал трек «Ну здравствуй», который покорил сердца слушателей и быстро занял высокие позиции в музыкальных чартах: 34 место на ВК Музыке, ТОП-50 на Яндекс Музыке и топ-90 на Apple Music. Этот успех принес артисту не только признание, но и награды в виде золотого и платинового дисков.

После продолжительного перерыва Артём вновь возвращается на музыкальную сцену, готовый вдохновлять поклонников своими новыми треками. Он не просто артист, но и автор собственных песен. В своих новых работах, таких как «Катастрофа», «Градусы», «Канцероген» и «Вселенная» он экспериментирует с жанрами, предлагая слушателям смелые сочетания инди-попа, поп-рока и хип-хопа