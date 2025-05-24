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ДомойМир музыки«Важно не потерять себя!»: Анжелика Пушнова поддержала девушек, находящихся в абьюзивных отношениях

«Важно не потерять себя!»: Анжелика Пушнова поддержала девушек, находящихся в абьюзивных отношениях

editor
By editor
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pushnova
Фото © пресс-служба Rocket Records

Анжелика Пушнова, известная телеаудитории как ведущая, успешно покоряет и музыкальный олимп под творческим псевдонимом PushNova. Её популярные композиции звучат на масштабных концертах, где она выступает не только в роли ведущей, но и как яркая вокалистка. Новая работа артистки — трек «Скорая» — стала эмоциональным гимном для женщин, оказавшихся в токсичных отношениях.

Вступив в новый творческий этап, PushNova экспериментирует с образом и звучанием. Песня погружает в атмосферу ретро-диско через лёгкие синтезаторные волны, при этом лаконичный текст мгновенно находит отклик у слушателей. Философская игра с многозначностью слова «скорая» в припеве создаёт запоминающийся хук, а динамичный ритм усиливает хитрый потенциал композиции.

Обновлённая версия «Скорой», переосмысленная в модной клубной аранжировке, зажигает энергией с первых нот. Настойчивый бит, басы и завораживающие электронные акценты превращают трек в магнит для танцпола, буквально заряжая тело движением. Этот релиз подтверждает: PushNova виртуозно балансирует между эстетикой прошлого и актуальными трендами.

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