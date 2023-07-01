КАЛИНИНГРАД: Музей Мирового океана получил из Германии уникальную коллекцию моделей

В Музее Мирового океана предполагают, что на сегодня это самая крупная коллекция образцов военной и другой техники, стоявшей на вооружении СССР, ГДР и Польши в послевоенное время. Собрание включает модели судов, самолётов, поездов, предметы морской и военной символики, а также литературу на русском, немецком, французском, английском, польском, чешском и других языках – всего более 3,5 тыс. артефактов.

Более 30 лет предметы кропотливо собирал друг музея Юрген Брюман. Его первая встреча с генеральным директором музея Светланой Сивковой состоялась в 2017 году в рамках празднования Дня ВМФ России. Тогда в Калининград приехала делегация военных моряков бывшей ГДР. Гостей многое связывало с нашей страной – все они получили образование в военно-морских учебных заведениях СССР. Среди членов делегации был и Юрген Брюман, который всю жизнь страстно увлекался историей флота и собрал удивительную коллекцию моделей судов и военной техники. После визита в Музей Мирового океана он решил, что гаванью для его обширного флота и лучшим местом для размещения всей обширной коллекции миниатюр может стать только Музей Мирового океана. Первые 53 образца были торжественно переданы 31 октября 2017 года в Посольстве Российской Федерации в Германии. Сейчас предметы находятся на выставке «Подводный щит России» в павильоне «Куб воды».

«Я вырос в семье, в которой придавали большое значение дружбе с Россией. Сейчас я хочу отдать свою коллекцию российскому музею в знак сотрудничества и добрососедских отношений. Пусть это будет моим вкладом в развитие отношений между нашими странами», - отметил Юрген Брюман на встрече в Посольстве.

В 2022 году Юрген Брюман ушел из жизни. Полную коллекцию, а также библиотеку и архив он завещал музею. Последняя воля интереснейшего человека исполнена при содействии давних и верных друзей Музей Мирового океана. «Мы от всего сердца благодарим всех, кто помог привезти коллекцию из Германии. Получить их сейчас было особенно важно. Предметы повествуют об интереснейшем историческом периоде, и мы знаем, как горячо Юрген Брюман отстаивал дружеские отношения между нашими странами. Он был верен своим принципам до конца. А мы сделаем выставки и в том числе через эти миниатюры сможем рассказать о большой истории, которую нужно помнить», - сказала генеральный директор музея-заповедника «Музей Мирового океана» Светлана Сивкова.

Коллекцию будет атрибутирована. Планируется разместить миниатюры в залах нового объекта Музея Мирового океана - бастиона «Литва».

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