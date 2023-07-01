КАЛИНИНГРАД: Музей Мирового океана получил из Германии уникальную коллекцию моделей

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В Музее Мирового океана предполагают, что на сегодня это самая крупная коллекция образцов военной и другой техники, стоявшей на вооружении СССР, ГДР и Польши в послевоенное время. Собрание включает модели судов, самолётов, поездов, предметы морской и военной символики, а также литературу на русском, немецком, французском, английском, польском, чешском и других языках – всего более 3,5 тыс. артефактов.

музей мирового океана получил коллецию моделей

музей мирового океана получил коллецию моделей

музей мирового океана получил коллецию моделей

музей мирового океана получил коллецию моделей

музей мирового океана получил коллецию моделей

музей мирового океана получил коллецию моделей

Более 30 лет предметы кропотливо собирал друг музея Юрген Брюман. Его первая встреча с генеральным директором музея Светланой Сивковой состоялась в 2017 году в рамках празднования Дня ВМФ России. Тогда в Калининград приехала делегация военных моряков бывшей ГДР. Гостей многое связывало с нашей страной – все они получили образование в военно-морских учебных заведениях СССР. Среди членов делегации был и Юрген Брюман, который всю жизнь страстно увлекался историей флота и собрал удивительную коллекцию моделей судов и военной техники. После визита в Музей Мирового океана он решил, что гаванью для его обширного флота и лучшим местом для размещения всей обширной коллекции миниатюр может стать только Музей Мирового океана. Первые 53 образца были торжественно переданы 31 октября 2017 года в Посольстве Российской Федерации в Германии. Сейчас предметы находятся на выставке «Подводный щит России» в павильоне «Куб воды».

«Я вырос в семье, в которой придавали большое значение дружбе с Россией. Сейчас я хочу отдать свою коллекцию российскому музею в знак сотрудничества и добрососедских отношений. Пусть это будет моим вкладом в развитие отношений между нашими странами», - отметил Юрген Брюман на встрече в Посольстве.

В 2022 году Юрген Брюман ушел из жизни. Полную коллекцию, а также библиотеку и архив он завещал музею. Последняя воля интереснейшего человека исполнена при содействии давних и верных друзей Музей Мирового океана. «Мы от всего сердца благодарим всех, кто помог привезти коллекцию из Германии. Получить их сейчас было особенно важно. Предметы повествуют об интереснейшем историческом периоде, и мы знаем, как горячо Юрген Брюман отстаивал дружеские отношения между нашими странами. Он был верен своим принципам до конца. А мы сделаем выставки и в том числе через эти миниатюры сможем рассказать о большой истории, которую нужно помнить», - сказала генеральный директор музея-заповедника «Музей Мирового океана» Светлана Сивкова.

Коллекцию будет атрибутирована. Планируется разместить миниатюры в залах нового объекта Музея Мирового океана - бастиона «Литва».

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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