Главные редактора модных журналов на летней Церемонии телеканала Fashion TV «Fashion Summer Awards 2023»

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4 июля в Усадьбе «Тайны Рублева» состоится знаковое модное событие 12-я ежегодная премия Fashion TV «Fashion Summer Awards 2023».

fashion summer awards

Телеканал Fashion TV наградит важных представителей индустрии. В усадьбе «Тайны Рублева» соберётся вся светская элита России: известные дизайнеры, главные редакторы модных журналов, актёры, звёзды шоу-бизнеса, спортсмены, бизнесмены – все те, кто влияет и безусловно находится под влиянием модной индустрии страны. В этом году победителей выберут в следующих номинациях: Fashion легенда, Fashion певец, Fashion show, Самый модный фитнес-клуб, Бренд года, Блогер года, Дебют в стиле Art Fashion и др.

В рамках церемонии пройдут 3 модных показа: Free Age, Elena Melyakina, показ победителя реалити-шоу «Модельер» 4 сезон.

Ведущие церемонии: Мария Ост и ведущий телеканала Жара Костя Bravo, Алёна Водонаева и Слава Никитин.

Среди приглашённых гостей: Игорь Гуляев, Дима Билан, Владимир Машков, Ирина Дубцова, Алексей Чумаков, Люся Чеботина, Митя Фомин, Игорь Крутой, Дмитрий Маликов, Антон Гормах, Александр Арутюнов, Константин Андрикопулос, Андрей Шалахов и др.

Dress code: Asian Style.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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