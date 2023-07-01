Главные редактора модных журналов на летней Церемонии телеканала Fashion TV «Fashion Summer Awards 2023»

4 июля в Усадьбе «Тайны Рублева» состоится знаковое модное событие 12-я ежегодная премия Fashion TV «Fashion Summer Awards 2023».
Телеканал Fashion TV наградит важных представителей индустрии. В усадьбе «Тайны Рублева» соберётся вся светская элита России: известные дизайнеры, главные редакторы модных журналов, актёры, звёзды шоу-бизнеса, спортсмены, бизнесмены – все те, кто влияет и безусловно находится под влиянием модной индустрии страны. В этом году победителей выберут в следующих номинациях: Fashion легенда, Fashion певец, Fashion show, Самый модный фитнес-клуб, Бренд года, Блогер года, Дебют в стиле Art Fashion и др.
В рамках церемонии пройдут 3 модных показа: Free Age, Elena Melyakina, показ победителя реалити-шоу «Модельер» 4 сезон.
Ведущие церемонии: Мария Ост и ведущий телеканала Жара Костя Bravo, Алёна Водонаева и Слава Никитин.
Среди приглашённых гостей: Игорь Гуляев, Дима Билан, Владимир Машков, Ирина Дубцова, Алексей Чумаков, Люся Чеботина, Митя Фомин, Игорь Крутой, Дмитрий Маликов, Антон Гормах, Александр Арутюнов, Константин Андрикопулос, Андрей Шалахов и др.
Dress code: Asian Style.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).
С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.