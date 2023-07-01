Владимир Рахтеенко рассказал на семинаре EduTech Club о логике ИОТ как постепенном наращивании ответственности выбора студента

29 июня EduTech Сlub провел на базе Сберуниверситета дискуссию о технологиях и моделях персонализации массового обучения.

Модерировал дискуссию Вячеслав Юрченков, начальник центра развития образовательных технологий Сберуниверситета, участники дискуссии: д.п.н., профессор кафедры психологии и педагогики РУДН Дмитрий Ермаков, эксперт в области дата-центричного педдизайна, руководитель направления «Развитие человека на основе данных» Университета 20.35 Андрей Комиссаров, ведущий методист курсов, тимлид по методологии в онлайн-школах SkillBox Наталья Кузнецова, генеральный директор CUSTIS, председатель совета ИОТ-консорциума Владимир Рахтеенко.

Эксперты обсудили различные подходы к индивидуализации и персонализации образования.

По мнению Дмитрия Ермакова, в этом вопросе важно прежде всего говорить о достижении обучающимися некоторого уровня психологической зрелости, и понимать, что это состояние субъектности у каждого наступает в разное время. Именно когда оно наступает, возможна персонализация. Также он рассказал о подходах, тестируемых в программе «Сберкласс» и сравнил традиционное образование с поездом, следующим строго заданным маршрутом и ведомым машинистом, тогда как в стратегии персонализации образования в центре все же обучающийся, и метафорой тут может быть мореплавание, где все пути открыты и важно научиться пользоваться множеством инструментов и выбору цели.

Андрей Комиссаров акцентировал внимание на методологии исследовательского поведения и сборе данных для проверки гипотез по четким метрикам. Также он обратил внимание, что важно разделять цели – достижения образовательного результата и достижения самоопределения, так как именно это мешает сделать персонализацию массовой. Это вопрос ценностей - что важнее: достижение результата, дисциплина, доверие и свобода, новаторство и эксперимент, либо социальная динамика. Среди новинок он выделил проект ИИ-помощника и экзаментора, основанного на принципе перехода от текстов в коммуникацию голосом и подчеркнул, что так реализуется попытка делать рефлексию привычкой, обучать делать осознанный выбор.

Наталья Кузнецова отметила, что по ее мнению, персонализация не нужна всем программам - не все к этому готовы. Она рассказала о форматах курсов 3.0 в SkillBox и создании нелинейного трека обучения: это подготовка задач разной сложности и организация поддержки, четко прописанные критерии для оценки качества прохождения шагов. Такая индивидуализация повышает мотивацию участников, ответственность, точно реализуема в асинхронном онлайн-формате, скорее всего – чуть сложнее в синхронном офлайн-формате.

- Основная отметка в дипломе должна быть про то, как студент работал с образовательным пространством и учился самостоятельности, - высказал мнение Владимир Рахтеенко.

Владимир Рахтеенко, генеральный директор CUSTIS, председатель совета ИОТ-консорциума вузов подробно представил идеологический подход и опыт внедрения ИОТ (индивидуальных образовательных траекторий) в российском высшем образовании:

«Мы апологеты того, что студенты в университете должны научиться самообразованию, так что в начале выборы должны ставить рефлексию, и если образовательное пространство построено правильно, большая часть этого достигает. Также мы считаем, что люди НЕ одинаковые, именно поэтому персонализация улучшает обучение. Идеология персонализации – это забота об образовательных целях и о том, что и на каких уровнях и этапах студент выбирает сам, и что ему навязывают.

Мы различаем слова «образование» и «подготовка». Образование - это умение работать с картинами мира и семантическими сложными системами, рефлексией разного уровня, умение ставить задачу, умение работать в команде. И мы шли в университеты сохранить образование, а не скатываться в профтехподготовку на уровне ПТУ. Основная угроза университетов сегодня, по нашему мнению, это онлайн-платформы, которые, говоря об образовании, на самом деле занимаются подготовкой. Есть два тренда: это бегство в интернет (быстрая подготовка с девизом «долой образование») и мобильность студенческого и преподавательского состава, которая не оставляет средним и слабым вузам шансов на выживание.

Мы понимаем, что перестроить образование можно только через ИОТ. Это заносит в университет новую энергию, желание студента, академическую свободу преподавателей и дает разломать стены университета, как мы говорим - «заглянуть в соседнюю аудиторию».

Когда мы говорим об образовании в мире, там есть различные модели: это классическая «труба», где нет особого выбора, но есть и примеры, когда можно выбирать вообще все – например, 50 курсов математики. Истина же где-то посередине.

ИОТ - это давнейший дискурс, и он развивается.

Относятся к этому по-разному. С утверждениями «ИОТ – это вседозволенность и анархия», «у нас уже есть ИОТ», «с ИОТ нельзя пройти аккредитацию», «индивидуализированное расписание на 20 тысяч студентов невозможно», «ИОТ – это очень дорого, мы себе этого позволить не можем», «ИОТ – это модно, давайте его просто внедрять везде».

Основной же смысл этого подхода – загрузить университет проектной педагогикой. Семинары, проектные команды, игры, динамические команды. Это непросто: расписание сложное, нужно избыточно много контента. Тем не менее, почти все вузы заявили ИОТ как ключевую технологию в «Приоритет-2030», хотя для кого-то это пара дисциплин по выбору, а для кого-то — образование XXI века. Кто-то верит, что сделает все сам, а кто-то считает, что это нереально даже с помощью федеральной платформы. На самом деле ИОТ – это большой пакет технологий, который можно употребить во благо, а можно и дров наломать.

Мы сейчас обсуждаем важную тему – что технологии без методологии приводят к отрицательной селекции. Если технология основана на методологии, и сделан ИОТ хорошо, то результаты интересны.

Для меня ИОТ – это образование XXI века. Фундаментальное, системное, мультидисциплинарное. Практико-ориентированное, интегрированное в исследовательскую повестку и современную практику, оно постоянно подстраивается под фронтир. Такое образование ставит студента в центр образовательного процесса, максимально раскрывает потенциал каждого студента, одновременно работает на развитие личности и на выбранную им первую специализацию. Использует лучшие внешние ресурсы и капиталы. Использует современные образовательные технологии, делает их массовыми за счeт цифровизации: массовое проектное обучение, сетевое гибридное образование, проблемно-ориентированное обучение. Даeт преподавателям и исследователям реальную академическую свободу, высвобождает их творческую энергию, которая выводит обучение, исследования и инноватику на качественно новый уровень.

Вся игра в том, как эти уникальные вещи внести в вуз незадорого.

Семь лет назад мы начали с ТюмГУ, и уже можно померить результаты. Вуз тогда стагнировал, и все понимали, что нужен рывок в развитии, с ИОТ все показатели пошли вверх. Например, упало количество отчислений, подняли балл ЕГЭ, появилась другая динамика по смене направлений подготовки.

Надо различать три пути индивидуализации: индивидуальная траектория обучения, индивидуальный подход в обучении и смешанный тип индивидуализации.

И принципы индивидуализации: честный выбор, модульность, студентоцентричность, фокус на управлении образовательным продуктом и цифровизацию.

Основная логика ИОТ - последовательное наращивание ответственности выбора студента. Я бы хотел, чтобы в дипломе появилась основная отметка - как студент работал с образовательным пространством и учился самостоятельности. Надеюсь, рано или поздно она появится.

Что же делать тем, у кого пока нет Modeus? Есть варианты: попробуйте нарисовать образовательное пространство - какая степень свободы, как это устроено, соберите современные коммуникативные форматы и организуйте небольшой полигон в 300-500 студентов для начала.

Также хочу сказать, что наша идеология персонализации и индивидуализации, это когда студент живет в пространстве, которое чем-то очерчено, а персонализация – когда появляется гибридное сетевое образование, и он может выбрать курс, которого нет в его университете вообще, и зачесть его себе. Надеемся, лет через пять лет это где-то случится.

К сожалению, помимо идеологии, ИОТ надо сделать еще и организационно. Это другая культура и другая жизнь вуза в целом. И тут нужна поддержка первых лиц вуза.

Что же касается эффектов - вы получаете саморазвивающуюся систему, которая начинает поглощать все лучшие ресурсы вокруг вас. Мы видим, как в результате студенты поехали назад в регион, преподаватели перестали уезжать. Это крутая вещь и это коммуникативная педагогика, при этом все онлайн-платформы не самоцель, они внутри и это просто формы учебных встреч. Смысл в том, что есть известный опыт студента и известный опыт преподавателя, и они выбирают друг друга – это и есть настоящая персонализация».

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