КАЛИНИНГРАД: «Петровский центр» Музея Мирового океана представил планы работы на 2023 год

25 января, в День штурмана, который отмечается в день основания российской навигацкой школы Петром Великим, на Фридрихсбургских воротах музея-заповедника «Музей Мирового океана» прогремели залпы салютной пушки, а в небе расцвел петровский фейерверк. Так музей отметил новый год работы проекта «Петровский центр». Участниками встречи стали около более 200 человек. Курсанты филиала Нахимовского училища в Калининграде, воспитанники Андрея Первозванного Морского кадетского корпуса, школы №38 и Калининградского морского лицея смогли прикоснуться к истории основания флота России в экспозиции ворот, познакомились с мастерством гардемаринов и научились ставить парус. Для гостей устроили интеллектуальные баталии и мастер-классы по историческому танцу.

Генеральный директор музея-заповедника «Музей Мирового океана» рассказала о планах по развитию Петровского центра в 2023 году.

«Мы планируем новые выставки в рамках Ассамблеи петровских музеев, ожидаем проект вместе с ГМЗ «Петергоф». Сам Петровский центр должен завершить формирование за счет создания Лодейного двора на территории нашего нового объекта - бастиона «Литва», куда переедут традиционные лодки с Фридрихсбургских ворот. А здесь мы планируем организовать обновленное выставочное пространство и наш рассказ о Петре Великом станет еще интереснее», - отметила Светлана Сивкова.

Проект «Петровский центр» объединяет разные объекты музея. Это Набережная исторического флота, маяк Заливино на берегу Куршского залива, отдельное внимание уделено реставрационным мастерским и выставочным залам на территории бывшей Янтарной мануфактуры. В сезон навигации объекты соединит также комплексный водный маршрут «Путь Петра», состоится и традиционный большой Морской фестиваль «Водная ассамблея».

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