Алла Рид в «Своей колее» на Первом канале

В Театре «Градский холл» состоялась церемония вручения премии Фонда Высоцкого «Своя колея», которая ежегодно проходит в день его рождения.

Премия «Своя Колея» была учреждена в 1997 году Благотворительным Фондом Владимира Высоцкого, Министерством Культуры РФ и Комитетом по культуре г. Москвы. Идея премии принадлежит сыну поэта Никите Владимировичу Высоцкому. Премия вручается людям, которые не изменяют своим убеждениям, кому сегодня, возможно, захотел бы посвятить песню В. Высоцкий; людям, чья жизнь и творчество созвучны темам его поэзии.

На торжественном вечере, по традиции, прозвучали песни Владимира Высоцкого в исполнении известных музыкантов, актеров, деятелей культуры и искусства. В числе участников Гоша Куценко, Евгений Дятлов, Александр Ф. Скляр, Аглая Шиловская, Сергей Галанин, Лариса Долина, Александр Маршал, Сергей Безруков, Александр Домогаров, Алла Рид, Зара и другие популярные артисты. Ведущие церемонии – Дмитрий Харатьян и Екатерина Гусева.

«Уверена, что не только для меня, но и для каждого участника этой церемонии огромная ответственность и счастье исполнять песни Высоцкого. Я благодарна, что уже не первый раз получаю приглашение от Фонда Владимира Высоцкого и от Первого канала стать частью этого события. В этом году я представила зрителям одну из поистине знаковых песен Высоцкого - "Парус". Надеюсь, мне удалось сохранить мужскую энергетику этой песни в женском исполнении», - Алла Рид.

Телевизионный эфир церемонии состоится 28 января в 18:20 на Первом канале.

А 26 февраля Алла Рид порадует поклонников сольным концертом к 85-летию Владимира Высоцкого в клубе Magnus Locus.

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