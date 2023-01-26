Музыкальные раритеты прозвучат в Московской консерватории в исполнении «Вебер-дуэта»

4 февраля 2023 года меломанов ждет настоящий подарок – программа «Музыкальные раритеты». Главные герои вечера – «Вебер-дуэт», в составе которого выступают выпускники Московской консерватории, лауреаты международных конкурсов Рузалия Касимова (кларнет) и Игорь Андросов (фортепиано). Коллектив был основан в 2016 году в классах камерного ансамбля профессоров Александра Бондурянского и Наталии Рубинштейн.

Сейчас «Вебер-дуэт» активно концертирует и имеет обширный репертуар. Одинаковый интерес ансамбля как к шедеврам камерной музыки, так и к редким сочинениям, стремление обогащать репертуар и высокий профессионализм обеспечивают дуэту хорошую репутацию в профессиональных кругах, а их истинная любовь к совместному музицированию и индивидуальный стиль восхищают ценителей камерной музыки по всему миру.

В 2020 году при поддержке Фонда Александра фон Гумбольдта (Бонн) и команды Института Макса Регера (Карлсруэ) «Вебер-дуэт» совместно с пианистами Валентиной Швецовой и Полиной Куликовой приступил к реализации амбициозного проекта «Kammermusik-Raritäten» («Музыкальные раритеты»), главная цель которого – оживить память о так называемых «маленьких мастерах» (kleine Meister), дать публике возможность услышать сочинения композиторов, оставшихся в тени безусловного гения Моцарта, Бетховена, Брамса, Стравинского, Шостаковича. Кроме того, проект знакомит слушателя с творчеством композиторов-современников.

За два года осуществления проекта музыканты организовали 20 концертов в городах России и Германии и впоследствии записали серию из 7 компакт-дисков. В издание вошли сонаты Франца Данци, Фердинанда Риса, Макса Регера, Пауля Хиндемита, Александра Гречанинова, Мечислава Вайнберга, Михаила Петухова, ранее неопубликованные сонаты Эллы Адаевской, Павла Юона, Александра Черепнина, Романа Леденева и другие сочинения для кларнета и фортепиано.

Над проектом работали Галина Катунина, Руслана Орешникова (звукорежиссура), Олимпия Орлова (фотография), Ирина Багдасарова (дизайн). Неоценимую поддержку в осуществлении проекта оказал Институт Макса Регера, фонд Александра фон Гумбольдта, фортепианная фабрика Штайнгребер и сыновья и Московская консерватория.

Начало концерта в 14:00.

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