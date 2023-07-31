КАЛИНИНГРАД: В Музее Мирового океана отметили День ВМФ

Музей-заповедник «Музей Мирового океана», сохраняя флотские традиции, пригласил всех отметить День Военно-Морского флота на площадке Военно-морского центра.

Мероприятия прошли у подводной лодки Б-413. Открыл праздник военный оркестр Дважды Краснознаменного Балтийского флота. На территории развернулась выставка образцов вооружения и техники, на сцене выступили творческие коллективы Балтийского флота, кафе в этот день предлагали флотское меню. Также на территории традиционно был открыт пункт набора на службу по контракту.

В пространстве выставки «Подводный щит России», представляющей самые интересные факты о прошлом, настоящем и будущем отечественных подводных сил, состоялась встреча с ветеранами-подводниками. Кадеты, курсанты внимательно слушали истории о людях, посвятивших себя подводному флоту, о дальних походах, расспрашивали о подводных лодках разных типов и характеристик.

Суда набережной исторического флота встретили День ВМФ флагами расцвечивания. На открытой территории Военно-морского центра, на борту самолета Бе-12 - первого отечественного самолета-амфибии, оснащенного турбовинтовыми двигателями – прошли тематические экскурсии.

Для военных моряков в форме - главных гостей праздника - вход на подводную лодку Б-413 и в павильон «Куб воды» Военно-Морского центра музея был свободным.

В День ВМФ объекты музея посетили более 11 тысяч человек.

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