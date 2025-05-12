Radio Monte Carlo начало вещание в Пятигорске

Radio Monte Carlo продолжает развивать федеральную сеть вещания. 12 мая станция, чей слоган «Ваш безупречный вкус» идеально описывает плейлист, зазвучала в городе Пятигорске Ставропольского края.
Слушать музыку мирового класса жители региона смогут на частоте 92,3 FM.
Партнер «Русской Медиагруппы», осуществляющий вещание Radio Monte Carlo в Пятигорске, – ООО «КМВ Телеком».
На сегодняшний день ежемесячная аудитория Radio Monte Carlo составляет более 10 миллионов человек. С присоединением к сети вещания Пятигорска потенциальная аудитория станции увеличится на 143 тысячи человек.