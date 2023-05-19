КАЛИНИНГРАД: Выставка «Подводный щит России» открылась в Музее Мирового океана

18 мая, в Международный день музеев и день 320-летия Балтийского флота, Музей Мирового океана представил выставку «Подводный щит России», посвященную истории отечественных подводных сил. Выставка «Подводный щит России» создана при поддержке Минкультуры России и знакомит с историей отечественного подводного флота, героическими примерами отваги и мужества моряков-подводников в годы Великой Отечественной войны, послевоенным поколением подводников, тем, кто укреплял безопасность страны в период «холодной войны». А еще – это рассказ о современном подводном флоте, который обеспечивает нашу надежную защиту в XXI веке. Поддержку в организации выставки оказало и АО «Объединенная судостроительная корпорация».

Выставка состоит из нескольких разделов. Первый посвящен становлению подводного флота и боевым российским подлодкам 1903 – 1941 гг. Здесь посетители увидят модели подводных лодок «Нерпа» и «Дельфин», построенных выдающими российскими инженерами, узнают о том, как повлияла на совершенствование субмарин Первая и Вторая Мировые войны.

«Поклон кораблям Великой Победы» - вторая часть выставки. Она представляет материалы разведывательно-водолазных экспедиций Константина Богданова. Его проект «Поклон кораблям Великой Победы» многие годы возвращают нам имена подводников, погибших на Балтике в жестоких сражениях Великой Отечественной. Усилия поисковой команды Богданова позволили установить 10 тысяч имен, 10 тысяч жизней и судеб. За эту работу в 2014 году Константин Богданов был признан «Человеком года Русского географического общества». В этом разделе экспозиции можно размещена карта Финского залива Балтийского моря, где отмечены обнаруженные командой Богданова места гибели подводных лодок; модели и изображения героических подлодок периода ВОВ типа «Л», «С», «Щ,», «М», в том числе «Правда» и «Акула».

Следующий раздел говорит о рекордах советского подводного флота послевоенной эпохи. Модели первой атомной подлодки К-3 «Ленинский комсомол», образцы вооружений расскажут о появлении атомного флота, здесь же можно увидеть миниатюрные модели кораблей стран

Варшавского договора и материалы об этом этапе истории страны.

«Главным объектом Военно-морского центра музея является подводная лодка Б-413, которая сама по себе - огромный экспонат, сохраненный в первозданном виде как в день вывода корабля из состава ВМФ России. Нам очень хотелось дополнить рассказ о подводном флоте, показать работу подводных археологов и поисковиков и их великую миссию, историю службы подводных кораблей на Балтике в послевоенное время, и, конечно, современный флот, который защищает нас сегодня, корабли, которые строятся на предприятиях ОСК. Выставка получилась информативной и одновременно очень личной. Это рассказ о людях, которые служат своей стране», - сказала на открытии генеральный директор музея-заповедника «Музей Мирового океана» Светлана Сивкова.

О ветеранах подводного флота, которые, оставаясь в строю, передают опыт молодому поколению - раздел «Балтийский подплав», мощные флотские базы на берегу Балтики, обеспечивавшие надежную защиту рубежей страны в этом регионе. Отдельные страницы посвящены 14-й эскадре подводных лодок Балтийского флота ВМФ СССР, которой командовал большой друг музея в течение многих лет, вице-адмирал Николай Елизарович Хромов. Предметы, фотографии, свидетельства переданы Калининградским советом ветеранов-подводников.

Строим флот сильной страны – девиз Объединенной судостроительной корпорации, создающей мощнейшие и сложнейшие современные корабли, и название еще одного раздела выставки о современном подводном флоте и тех, кто его строит. Здесь можно увидеть модели подлодок, сошедших со стапелей ОСК, и впечатляющие фотоработы Олега Кулешова, отражающие мощь современного подводного щита России.

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