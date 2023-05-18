ФПРК заключил соглашение с Бурятией о развитии кинематографа

В рамках Международного фестиваля детского, юношеского и семейного кино «Хрустальный нерпёнок» 17 мая прошёл круглый стол с участием представителей Фонда поддержки регионального кинематографа. Темой дискуссии стали перспективы развития рынка регионального кино, в частности – киноотрасли Бурятии. В ходе встречи состоялось подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве между Министерством культуры Республики Бурятия, компанией «Байкалкино» и Фондом поддержки регионального кинематографа (ФПРК).

«Участие Фонда заключается в проведении образовательных программ для бурятских кинематографистов, поддержке кинокомиссий, сервисных центров, продюсерских центров, осуществляющих услуги по организации съемок в Республике Бурятия, участии в производстве и прокате игровых, документальных и анимационных фильмов Республики и т.д.», – уточнил Дмитрий Якунин, заместитель исполнительного директора ФПРК.

Напомним, что в Улан-Удэ 17 мая были объявлены итоги фестиваля «Хрустальный нерпёнок». Гран-при фестиваля получил фильм «Дух Байкала» (режиссёр Михаил Расходников, Россия, Республика Бурятия). Подробнее по предложенной ссылке.

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