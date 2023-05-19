САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Музей театрального и музыкального искусства при поддержке ВТБ открывает выставку к 150-летию Федора Шаляпина

В Санкт-Петербурге, в Шереметевском дворце – Музее музыки открывается выставка «Царь Федор», подготовленная к 150-летию оперного певца Фёдора Шаляпина. Ее генеральным спонсором стал банк ВТБ. Экспозиция продлится до 22 октября.

Шаляпин создал собственный исполнительский стиль, превратил оперу в синтез драматического и вокального искусств. Певец был мастером перевоплощения, любой его образ на сцене был законченным творением, в котором музыка и слово, грим и костюм, мимика и жест подчинялись созданию характера.

«Экспозиция позволяет не просто узнать о жизни великого баса, но и попытаться понять его: разобраться, что повлияло на выбор Шаляпина стать артистом, как ему удалось стать гением перевоплощений и добиться мировой славы. Банк традиционно поддерживает проекты, которые дают возможность не просто соприкоснуться, но погрузиться в культурное наследие страны. Выставка в Музее музыки – второй наш проект этого года, посвященный Шаляпину. В рамках общебанковской программы «Культурная страна» в феврале при поддержке ВТБ на телеканале «Россия-1» вышел исторический сериал о жизни великого баса», – сказала старший вице-президент банка ВТБ Наталья Кочнева.

Выставка располагается в двух залах Парадной анфилады Шереметевского дворца. Они отражают два больших периода жизни русского баса – впечатления детства и юности и выбор творческого пути в первом зале и главные сценические образы певца – во втором. Эмоциональный аккорд экспозиции — скульптура современного художника Нестора Энгельке «Корни Шаляпина», воплотившая в себе мощный образ таланта, вышедшего из народа.

Помимо сохранившихся мемориальных предметов на выставке представлены автозарисовки, эскизы гримов и шаржи, представляющие Шаляпина как замечательного художника. Особое внимание стоит уделить невоплощенной мечте певца – он хотел построить «Замок искусства» для артистов на скале Пушкина в Крыму. На основе эскизов замка, заказанных Шаляпиным у архитектора Ивана Фомина и ныне хранящихся в Музее архитектуры Щусева, для выставки создан уникальный видеоарт.

Выставка сопровождается аудиоспектаклем. В его основу положены тексты воспоминаний и писем, в которых Шаляпин рассказывает о своей жизни и работе в театре — текст читает Пётр Захаров. В аудиоспектакле зазвучит и голос самого певца, исполняющего хиты своего репертуара.

ВТБ традиционно поддерживает проекты ключевых российских учреждений культуры, объекты национального наследия, коллективы и исполнителей федерального уровня, а также важнейшие каналы распространения культурных ценностей (кинопроизводство, телевидение) в интересах национального проекта «Культура».

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